На Прикарпатті жінка "припаркувала" авто на даху будинку: фото незвичайної ДТП
На Прикарпатті сталася незвичайна ДТП, в результаті якої автомобіль пробив дах житлового будинку та опинився майже повністю всередині будівлі. Жінку, яка була за кермом легковика, передали медикам для надання допомоги.
Про це 7 січня передали в прес-службі ДСНС в Івано-Франківській області.
Випадок стався сьогодні вдень у селі Соколівка Косівського району.
Отримавши повідомлення про аварію, на місце виїхали рятувальники ДПРЧ-14 на автомобілі "САРМ - Л" та місцева пожежна команда села Яворів.
Як було встановлено, легковий автомобіль з'їхав з проїжджої частини дороги і врізався в житловий будинок, який стояв якраз біля схилу внизу.
На фото з місця ДТП видно, що прибудова до будівлі практично "сперлася" на цей схил, а дах торкається землі.
Таким чином, машина і скотилася з дороги прямо на черепицю, протаранивши покриття даху і мало не повністю опинилася в приміщенні будівлі, застрягши там.
Спочатку рятувальники надали допомогу жінці-водійці, та передали працівникам екстреної медичної допомоги.
Також бійці ДСНС відключили газобалонне обладнання та клеми АКБ, щоб не сталося загоряння і не було вибуху.
Потім за допомогою спецавтомобіля і буксирувального троса рятувальники витягли авто на проїжджу частину дороги.
На Прикарпатті авто протаранило дах будинку (фото: facebook.com/MNSIFR)
Раніше ми писали про те, що в Чернівцях поліцейський влаштував курйозну ДТП і примудрився "припаркуватися" на паркані.
Нагадаємо також, перед цим у Харкові надувний човен протаранив іномарку, а сама незвичайна аварія потрапила на відео.