ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Прикарпатті жінка "припаркувала" авто на даху будинку: фото незвичайної ДТП

Новость на русском →
Івано-Франківська область, П'ятниця 07 січня 2022 23:00
На Прикарпатті жінка "припаркувала" авто на даху будинку: фото незвичайної ДТП Фото: автомобіль протаранив дах будинку на Прикарпатті (facebook.com/MNSIFR)
Автор: Володимир Костирін

На Прикарпатті сталася незвичайна ДТП, в результаті якої автомобіль пробив дах житлового будинку та опинився майже повністю всередині будівлі. Жінку, яка була за кермом легковика, передали медикам для надання допомоги.

Про це 7 січня передали в прес-службі ДСНС в Івано-Франківській області.

Випадок стався сьогодні вдень у селі Соколівка Косівського району.

Отримавши повідомлення про аварію, на місце виїхали рятувальники ДПРЧ-14 на автомобілі "САРМ - Л" та місцева пожежна команда села Яворів.

Як було встановлено, легковий автомобіль з'їхав з проїжджої частини дороги і врізався в житловий будинок, який стояв якраз біля схилу внизу.

На фото з місця ДТП видно, що прибудова до будівлі практично "сперлася" на цей схил, а дах торкається землі.

Таким чином, машина і скотилася з дороги прямо на черепицю, протаранивши покриття даху і мало не повністю опинилася в приміщенні будівлі, застрягши там.

Спочатку рятувальники надали допомогу жінці-водійці, та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Також бійці ДСНС відключили газобалонне обладнання та клеми АКБ, щоб не сталося загоряння і не було вибуху.

Потім за допомогою спецавтомобіля і буксирувального троса рятувальники витягли авто на проїжджу частину дороги.

На Прикарпатті жінка &quot;припаркувала&quot; авто на даху будинку: фото незвичайної ДТПНа Прикарпатті жінка &quot;припаркувала&quot; авто на даху будинку: фото незвичайної ДТП

На Прикарпатті авто протаранило дах будинку (фото: facebook.com/MNSIFR)

Раніше ми писали про те, що в Чернівцях поліцейський влаштував курйозну ДТП і примудрився "припаркуватися" на паркані.

Нагадаємо також, перед цим у Харкові надувний човен протаранив іномарку, а сама незвичайна аварія потрапила на відео.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Івано-Франківська область Прикарпатье
LITE
Різдво Христове 2022: що потрібно і не можна робити в це свято
Різдво Христове 2022: що потрібно і не можна робити в це свято