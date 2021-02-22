На Прикарпатті через спалахи COVID-19 встановили карантинні блокпости (список)

В Івано-Франківській області для посилення безпеки у зв'язку зі спалахом коронавірусу встановили 16 контрольно-пропускних пунктів. Там працюють медики поліцейські, рятувальники і військові Нацгвардії.
Про це повідомляє Національна поліція Ивано-Франківської області.
На контрольно-пропускних пунктах правоохоронці й медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам і при необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання у людей їх направляють в медичні установи.
5 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі:
Ще 11 пунктів будуть працювати з 06:00 до 21:00, а саме:
Крім того, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину і закликають громадян обмежити пересування і виїжджати тільки при крайній потребі.
Карантині блокпости (фото: if.npu.gov.ua)
Як ми раніше писали, в Івано-Франківській області через спалах коронавірусу встановлюють карантинні блокпости.