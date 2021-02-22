На Прикарпатті через спалахи COVID-19 встановили карантинні блокпости (список)

На контрольно-пропускних пунктах правоохоронці й медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам і при необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання у людей їх направляють в медичні установи.

5 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі:

Івано-Франківськ (автодорога Н-10, Калузьке шосе)

Івано-Франківськ (автодорога Н-09, вул. Галицька)

с. Черніїв (автодорога Н-09)

с. Делятин, Надвірнянський район (автодорога Н-09);

с. Яблуниця, Надвірнянський район (автодорога Н-09).

Ще 11 пунктів будуть працювати з 06:00 до 21:00, а саме:

с. Драгомирчани (автодорога Н-09);

Івано-Франківськ (автодорога Н-18, вул. Тисьменицька)

с. Отинія, Коломийського району (автодорога Н-10);

с. Іванівка Коломийського району (автодорога Т-0905)

с. Мишин, Коломийського району (автодорога Р-24);

с. Турка, Коломийського району (автодорога місцевого значення);

с. Корнич Коломийського району (автодорога Н-10);

с. Гвіздець, Коломийського району (автодорога Р-24);

с. Грохолін ліс, Надвірнянського району (автодорога Н-09);

с. Цуцилов, Надвірнянського району (автодорога Т-0906)

смт. Ворохта Надвірнянського району (автодорога Р-24).

Крім того, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину і закликають громадян обмежити пересування і виїжджати тільки при крайній потребі.

Карантині блокпости (фото: if.npu.gov.ua)