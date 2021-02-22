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На Прикарпатті через спалахи COVID-19 встановили карантинні блокпости (список)

Автор: Людмила Жукова

В Івано-Франківській області для посилення безпеки у зв'язку зі спалахом коронавірусу встановили 16 контрольно-пропускних пунктів. Там працюють медики поліцейські, рятувальники і військові Нацгвардії.

Про це повідомляє Національна поліція Ивано-Франківської області.

На контрольно-пропускних пунктах правоохоронці й медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам і при необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання у людей їх направляють в медичні установи.

5 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі:

  • Івано-Франківськ (автодорога Н-10, Калузьке шосе)
  • Івано-Франківськ (автодорога Н-09, вул. Галицька)
  • с. Черніїв (автодорога Н-09)
  • с. Делятин, Надвірнянський район (автодорога Н-09);
  • с. Яблуниця, Надвірнянський район (автодорога Н-09).

Ще 11 пунктів будуть працювати з 06:00 до 21:00, а саме:

  • с. Драгомирчани (автодорога Н-09);
  • Івано-Франківськ (автодорога Н-18, вул. Тисьменицька)
  • с. Отинія, Коломийського району (автодорога Н-10);
  • с. Іванівка Коломийського району (автодорога Т-0905)
  • с. Мишин, Коломийського району (автодорога Р-24);
  • с. Турка, Коломийського району (автодорога місцевого значення);
  • с. Корнич Коломийського району (автодорога Н-10);
  • с. Гвіздець, Коломийського району (автодорога Р-24);
  • с. Грохолін ліс, Надвірнянського району (автодорога Н-09);
  • с. Цуцилов, Надвірнянського району (автодорога Т-0906)
  • смт. Ворохта Надвірнянського району (автодорога Р-24).

Крім того, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину і закликають громадян обмежити пересування і виїжджати тільки при крайній потребі.

Карантині блокпости (фото: if.npu.gov.ua)

Як ми раніше писали, в Івано-Франківській області через спалах коронавірусу встановлюють карантинні блокпости.

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