На Прикарпатті священика вигнали з автобуса через зауваження про російську попсу

На Прикарпатті священика вигнали з автобуса після зауваження водієві через російську попсу, яку той крутив у транспорті. У підсумку настоятель храму Святого Миколая ПЦУ в селі Долина Івано-Франківської області Роман Винник був змушений вийти біля міста Калуш, і додому добирався автостопом.

Протоієрей розповів про випадок у своєму Facebook, і пост священика викликав масу обурених коментарів.

"Ніколи не міг би подумати, що за те, що дав зауваження водію за те, що в бусі грає російська попса, мене вигнали з автобуса і я вийшов в Калуші у с. Вістова звідти добрався завдяки добрим людям додому", - написав Винник.

Також він зазначив, що не зміг сфотографувати водія та номер автобуса, бо у нього розрядився телефон.

"Зате колаборанти, які там їхали (з Одеси) мене фотографували як зірку", - додав протоієрей.

Священик дивується, як таке могло статися в Калуші.

"Жах .... де ми живемо... Просто уявив, як важко патріотам на сході чи в центрі України. З нами Бог і Україна", - пише Роман.

Користувачі мережі підтримують священика і радять звернутися зі скаргою на водія. Також юзери зазначають, що не рідко потрапляють в схожі ситуації, коли маршрутники слухають російський шансон та ігнорують невдоволення пасажирів.

Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Roman Vynnyk

Нагадаємо, що взимку стався скандальний випадок, коли водій накинувся на волонтерів через російський серіал, і дівчата добиралися попутками.

Також ми писали про те, що раніше у Запоріжжі маршрутник побив пастора, і ніхто не реагував.