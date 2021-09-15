На Прикарпатті у школу заповзли гадюки: отруйних змій ловили вчителі та рятувальники

Змій побачили у школі по вул. Галицька, 22 у селі Городниця у Коломийському районі. Інцидент стався 13 вересня в денний час, коли діти ще вчилися.

Спочатку в коридорі одна з вчительок побачила гадюку, яку потім працівники школи самостійно змогли відловити. Але потім були помічені ще дві змії.

"Надзвичайники витягли одну аж з-під плінтуса, вона забилася під плінтус, другу - з-під батареї. Рятувальники навіть застосовували спеціальний інструмент, щоб порозрізати, подивитися, чи немає їх більше", - передає"Суспільне" з посиланням на розповідь спікерки ДСНС на Прикарпатті Христини Перцович.

Також зазначається, що будівля школи досить стара. У ній навчаються близько 60 учнів.

Рятувальники вважають, що змії заповзли до школи з вулиці, бо двері закладу були відчинені, а поріг - низький.

Гадюка є найпоширенішою отруйною змією в Україні. У нашій країні водиться три види гадюк: гадюка Нікольського, степова гадюка і звичайна.

Отрута гадюки викликає крововилив, і може навіть призвести до летального результату. При попаданні отрути в кров загальна реакція може розвиватися зразу чи через деякий час - пів години, годину, але найчастіше це відбувається через 15-20 хвилин. У людини виникає млявість, головний біль, нудота, інколи рвота, пришвидшений пульс, крутиться голова. Найбільш токсичним отрута гадюки буває навесні.

Що потрібно і не можна робити при укусі змії