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46-річна українка померла від переохолодження: загинула через годину після госпіталізації

Автор: Володимир Костирін

На Прикарпатті померла від переохолодження 46-річна жінка, яку у важкому стані госпіталізували та помістили до реанімації. Незважаючи на вжиті зусилля лікарів, вона померла через годину після потрапляння до лікарні.

Про це йдеться в повідомлення Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

У зведенні про оперативну ситуацію в області вказується, що трагедія сталася вранці 26 січня.

Так, близько 09:00 в реанімаційне відділення Коломийської центральної районної лікарні доставили мешканку села Нижній Вербіж, що за 5 кілометрів від Коломиї.

Пацієнтка 1975 року народження була без свідомості у важкому стані. Близько 10 ранку вона померла в лікарні.

"Попередня причина загибелі - загальне переохолодження організму", - йдеться в публікації.

Деталі та обставини трагічного інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно під Черкасами на підприємстві на роботі на смерть замерзли двоє чоловіків - 16 січня їх виявили в холодильній камері вже без ознак життя.

Також ми писали про те, що наприкінці грудня в Маріуполі почали розслідування у зв'язку зі смертю від холоду чоловіка, який незадовго до смерті вночі бігав абсолютно без одягу і його помітили патрульні, але не зупинили та не викликали "швидку".

Додамо, раніше експерти далі поділилися порадами, як швидко зігрітися на вулиці чи вдома, і легше перенести морози.

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Івано-Франківська областьПрикарпатье