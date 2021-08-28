На Прикарпатті підлітки розтрощили могили на кладовищі і зняли це на відео

Так, пошкодження могильних плит правоохоронці виявили, коли робили обхід території. Поліцейські встановили та розшукали вандалів.

Правоохоронці з'ясували, що над могилами поглумилося троє місцевих жителів. Окрім того, свої дії вони знімали на відеокамери власних телефонів.

Поліцейські вже поспілкувалися з батьками правопорушників і видалили це відео з карт пам'яті їхніх засобів зв'язку.

Підлітки знищили склеп (фото: facebook.com/frankivsk.police)

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Не повідомляється, кому саме належить зруйнований склеп.