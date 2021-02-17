На Прикарпатті чоловік побив ногами дитину: важко повірити, що розлютило "садиста"

37-річний чоловік накинувся на підлітка через те, що той потрапив сніжкою в його дочку. Батько ображеної школярки вирішив помститися дитині. Все відбувалося біля школи прямо на очах у директора.

Керівництво школи зупинило дике побиття, але розбиратися у справі не стало, а відправило школяра додому.

"Я спочатку попросив у неї вибачення (у дівчинки - Ред.), але потім вона пішла в машину і розповіла все своєму батькові", - розповідає побитий 13-річний Василь.

За словами підлітка, дорослий чоловік накинувся на нього і почав бити по голові.

"Він зняв з мене шапку і почав бити прямо по голові", - розповів хлопчик.

Після того як дитина почала плакати й кричати хтось зупинив садиста-чоловіка. Після цього товариш Василя завів його в учительську, там хлопців просто відправили додому. Вони живуть високо в горах і змушені були год пробиратися по снігу додому.

Вдома стан дитини погіршився, хлопець потрапив у лікарню. Медики діагностували струс головного мозку та множинні забої м'яких тканин.

В школі прокоментувати подію не змогли. Чоловік, який накинувся на хлопця, і його сім'я також відмовилися від коментарів.

В поліції добре знають батька дівчинки, у нього вже були проблеми з правоохоронними органами.

Відео можна подивитися тут.