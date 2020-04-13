На Прикарпатті від коронавіруса померла лікар: усі деталі

Коронавірус в Україні діагностовано вже у 3 102 осіб. Найбільше заражених у Києві - 495. При цьому кількість летальних випадків у країні зросла до 93. У Яремче Івано-Франківської області від пневмонії, викликаної COVID-19, померла медик. Про смерть жінки заявив міський голова Василь Онутчак у своєму відеозверненні у Facebook.

Також з'ясувалося, що в померлої були супутні захворювання, включаючи серцеву патологію і цукровий діабет. Всього в Яремче офіційно зафіксовано 6 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Відеозвернення голови Яремче Василя Онутчака (відео: facebook.com/mvk.yar)

Що стосується інфікованих COVID-19 медиків у місті, то вони дихають самостійно, а температура у них – у межах норми. Всього в Івано-Франківській області коронавірусом захворіли 300 осіб, з них 24 померло, 12 – одужали.

Нагадаємо, що в США від коронавіруса помер українець в лікарні Нью-Йорка. У Міністерстві закордонних справ розповіли, що від COVID-19 за кордоном померли 6 українців, одужали - 19 українців.

Раніше повідомлялося про те, що хвора лікар розповіла про першиі симптоми коронавіруса. За словами лікаря-дієтолога Євгенії Кобыляцької, першим тривожним знаком стала втрата нюху. Жінка не відчувала смаку їжі. При цьому за допомогою до лікарів вона звернулася через тиждень, коли у неї піднялася температура. Весь цей час вона лікувалася вдома народними засобами.