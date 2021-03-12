ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Прикарпатті коронавірус вбив молоду жінку і її дитину

Новость на русском → Івано-Франківська область, П'ятниця 12 березня 2021 10:58
На Прикарпатті коронавірус вбив молоду жінку і її дитину На Прикарпатті від коронавірусу померла молода жінка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус став причиною смерті 32-річної жінки та її ненародженої дитини. Трагедія сталася на Прикарпатті з помічницею судді Господарського суду Івано-Франківської області Вікторією Лозою.

Про це повідомляє прес-служба інстанції в Facebook.

Колектив суду висловлює співчуття з приводу непоправної втрати - передчасної смерті помічника судді та її ненародженої дитини.

"Підступна коронавірусна інфекція COVID-19 зупинила серце молодої жінки на 33 році життя. Неможливо усвідомити цю страшну звістку..." - йдеться в повідомленні.

Дівчину характеризують, як молоду, енергійну, життєрадісну людину і висококласного спеціаліста своєї справи.

На Прикарпатті коронавірус вбив молоду жінку і її дитину

На Прикарпатті від коронавірусу померла 32-річна Вікторія Лоза (фото: facebook.com/gospsud.ifo)

"Щиро співпереживаємо і сумуємо з рідними і близькими Вікторії і просимо Всевишнього дати їм сил пережити це горе. Вічна світла пам'ять нашій колезі", - додали в некролозі.

Зазначимо, що в Україні на 12 березня підтвердили 12 946 нових випадків коронавірусу. Це максимальний показник у 2021 році. "Рекордсменами" стали Житомирська (1310), Вінницька (940) області і Київ (896).

Через зростання нових хворих на Прикарпатті в мобільний госпіталь почали класти перших ковід-пацієнтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Коронавірус
LITE
Свято 12 березня і його заборони: що можна і не можна робити, іменинники цього дня
Свято 12 березня і його заборони: що можна і не можна робити, іменинники цього дня