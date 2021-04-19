На Прикарпатті колишній зек жорстоко побив підлітка: поліція "заворушилася" тільки після скандалу

Дитину побив колишній в'язень

Жінка опублікувала в соціальних мережах фотографії побитої дитини та повідомила, що поліція не реагує на побиття її сина. Вона попросила допомоги у громадськості.

У коментарі Галина Шпитко підтвердила, що її сина дуже жорстоко побили й він два дні перебував у реанімації.

Як зазначила у своїй публікації журналістка і медіаекспертка Олена Романюк, про злочинця відомо, що це 21-річний хлопець, який нещодавно звільнився з в'язниці. Вона додала, що поліція не поспішала знімати побої з потерпілого і це при тому, що дитину госпіталізували у реанімацію, а мама хлопчика відразу ж написала заяву в поліцію.

"Мати хлопчика – вдова, чоловік помер кілька років тому. Жінка практично цілодобово працює, щоб хоч якось заробити на життя. Вони не з багатої сім'ї й потребують допомоги, але найбільше, чого хоче мама, це – правосуддя", - написала Романюк і додала, що родина потерпілого є багатодітною.

Що кажуть у поліції

В поліції Івано-Франківській області повідомили, що за фактом нападу на підлітка 14 квітня вже відкрито кримінальну справу. До них звернувся спочатку черговий лікар ЦРЛ і повідомив про надходження підлітка з тілесними ушкодженнями.

"На місце події негайно виїхали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група поліції. Слідчі в той же день почали досудове розслідування, опитали потерпілого, який спочатку відмовлявся надати персональні дані, розшукали матір", - сказано в повідомленні.

Що сталося у Верховині

Встановлено, що побиття сталося в одному з орендованих приміщень нібито під час розпиття алкогольних напоїв. Між 21-річним хлопцем і 16-річним підлітком виник конфлікт, який переріс у бійку. Старший наніс молодшому кілька ударів, а тільки в обід постраждалий звернувся за допомогою до медиків.

"Слідчі встановили учасників і свідків конфлікту та опитують їх. Також правоохоронці встановили й опитують ймовірного зловмисника, який наніс тілесні ушкодження потерпілому", - додали в поліції зазначили, що потерпілий поміщений в Івано-Франківську обласну лікарню, де проводять судово-медичну експертизу.

Мама постраждалого підлітка стверджує, що в поліції брешуть

Галина Шпитко розповіла, що поліція не хотіла займатися даною справою і з "мертвої" точки все зрушилося тільки після розголосу. І вона говорить, що її син не міг самостійно звернутися до лікарів, оскільки був сильно побитий.

"Моя дитина ніяк не могла викликати собі швидку, тому що у нього через побої "заплили" очі, і ніякої медичної експертизи не було. Ніхто нічого не зробив, тільки дзвонять з питаннями, як дитина, і чи не вмерла ще. Побої взагалі не знімали, а обвинувачений ходить вільно", - розповіла жінка.

В поліції їй порадили звернутися до слідчих і послалися на неможливість розкривати деталі слідства.

Злочинець вже міг сховатися

Як зазначила Шпитко у коментарі ТСН, поліція "заворушилася" лише 19 квітня. За цей час злочинець встиг втекти.

"Сьогодні вже почали розслідувати всі. Але, наскільки мені відомо, нападник вже встиг втекти. Він дійсно колишній засуджений. Нещодавно вийшов з в'язниці. Сподіваюся на справедливість, і, що його таки спіймають", - повідомила жінка.