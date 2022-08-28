На Прикарпатті 7 туристів з Києва потрапили до інфекційної лікарні: що сталося

Випадок отруєння зафіксований в селі Микуличин - курорті, розташованому в долині річки Прута, між Яремче та Ворохтою, недалеко від природного заповідника "Горгани".

Що сталося

Як було встановлено, сім хворих прибули на відпочинок у складі туристичної групи з дев'яти людей 25 серпня і проживали в приватному котеджі "Сімка" в цьому населеному пункті, популярному серед туристів.

"Напередодні, 25 серпня 2022 року вони харчувались самостійно за місцем проживання та готували їжу самі. Їли власноручно приготовлений шашлик, який зберігався без відповідних температурних умов", - йдеться в публікації.

Туристам стало зле наступного дня ввечері, а вже 27-го вони потрапили до Яремчанської міської лікарні. Їх стан оцінюється як середньої тяжкості.

"Хворі скаржились на загальну слабкість, блювоту, болі в животі, діарею, підвищення температури тіла до 38-39 С", - розповіли в Держпродспоживслужби.

Місцеві фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять обстеження осередку гострої кишкової інфекції.

Як захиститися від харчових отруєнь

У ГУ Держпродспоживслужби Прикарпаття розповіли про заходи профілактики інфекційних захворювань та харчових отруєнь: