"Прихожу на могилу и говорю с Максом". Как семья убитого на фуникулере подростка проживает трагедию

Как семья проживает горе

"Родители Максима в очень тяжелом состоянии физически и психологически. Мама фактически живет на успокоительных. К ней часто приходят подруги, чтобы не оставлять ее саму. Поддерживают совсем чужие люди. Она не может даже с адвокатом общаться, этим занимается отец", - говорит Клибановский.

Мужчина добавляет, что с Максимом у него были очень доверчивые и близкие отношения. В детстве племянник много времени проводил с ним и бабушкой.

"Мне Бог деток не дал, поэтому Макс был моей кровинкой... Сейчас я встаю с болью, ложусь с болью. Прихожу на могилу к Максюше и просто сижу, плачу, общаюсь с ним. Моя мама тоже едва держится. Ничего страшнее в мире не может быть чем потерять ребенка", - рассказывает Евгений.

Максим с мамой и братом (фото предоставлено семьей парня)

Максим с дядей Евгением (фото предоставлено семьей парня)

Чтобы справиться с горем, семья сейчас ходит к психологу, которого им наняла "Новая почта".

"9-летний брат тяжело переживает потерю. Когда не стало Максюши, мы Дани сказали, что он в больнице. После того малыш спросил сестру: "Мам, ну ты молишься, чтобы Максимчик выжил?". А мы знали, что Макса уже нет. На следующий день сказали Дани об этом, и он очень долго сидел, рисовал, там что-то писал Максу", - рассказывает дядя.

Сейчас младший брат, как заходит в комнату Максима, всегда спрашивает его разрешения, можно ли поиграть его игрушками, или попользоваться компьютером.

Максим с семьей (фото предоставлено семьей парня)

"У нас была какая-то мистическая ситуация, сестра включала телевизор, но включилась PlayStation. Мы сначала подумали, что проблема какая-то с джойстиком. Даня сказал, что вероятно Макс хочет поиграть и тогда сама включилась игра. Но если джойстик поломан, то он просто бегает по экрану, но включить игру сам не может..." - говорит мужчина.

Также Клибановский рассказал, что, возвращаясь на 9-й день после гибели Макса домой, он с мамой случайно сели не на тот троллейбус. Вышло так, что тот провез их по маршруту, по которому часто катался на велосипеде погибший подросток.

"Я еще тогда маме сказал, что это нас последний раз малой провел своими любимыми местами... А на днях сестре приснился Макс. Во сне сказал, что хватить зажигать лампадки, говорил потушить их. Сестра проснулась и оказалось, что оставила зажженные свечи на ночь и уснула с ними", - рассказывает дядя Максима.

Максим с собакой дяди (фото предоставлено семьей парня)

Он добавляет, что друзья и одноклассники парня тоже тяжело переносят потерю. Они часто приходят на могилу к Максиму, приносят цветы и его любимые сладости.

"Тренер Макса рассказывает, что его команда не может полноценно играть, ребята унылые, очень тяжело переживают потерю", - говорит Клибановский.

Также он отметил, что семья получила очень много сообщений со словами поддержки от украинцев, даже тех, кто сейчас находится за границей.

Максима похоронили на Берковецком кладбище (фото предоставлено семьей парня)