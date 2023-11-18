Приходько шокировала подробностями сотрудничества с Меладзе: "Говорил, что буду пьяной валяться под забором"

Приходько о сотрудничестве с Меладзе

Анастасия говорит, что отношения с Константином у нее испортились после ее участия на Евровидении 2009 года.

Приходько и Меладзе (фото: instagram.com/prykhodko_official, instagram.com/meladzemusic)

"Константин Меладзе после "Евровидения" начал раздавать мои песни, словно он хотел уничтожить проект "Анастасия Приходько". Лейбл расторг со мной контракт, мне в семь утра купили билет и сказали ехать в Киев. Потом начали раздавать твои песни. Ты понимаешь, что еще позавчера тебе были аплодисменты всей Европы, а сегодня ты сидишь дома и ты никому не нужен. Ты понимаешь, что у тебя нет ни песен, ни продюсера", - поделилась она.

После возвращения из РФ в Украину Приходько стала самостоятельной творческой единицей. Однако впоследствии в ее жизни снова появился Меладзе.

Константин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

"На горизонте появляется Константин Меладзе и говорит, что ты будешь участвовать со мной в проекте на "1+1". Когда он появился на горизонте, мне казалось, что это страшный день. Он говорит не забывать, что у тебя еще есть контракт. Он тогда сказал, что все гонорары, которые будут идти от "1+1", он будет забирать себе, а мне будет платить только 10%. Это такой второй удар был, но я и это выстояла. Он мне сказал, что ждет того, когда ты будешь пьяной валяться под забором и так закончится твоя артистическая жизнь", - вспомнила исполнительница.

Знаменитость добавила, что продюсер постоянно унижал ее, получая от этого удовольствие.

"Очень многое произошло. Я очень много подводных камней не рассказываю. Он меня очень унижал. Он объяснял, что таким образом пытается, чтобы у меня не было звездной болезни. Но это унижение я не забуду. Говорил, что я пою очень плохо и что он в меня не верит", - вспомнила она.