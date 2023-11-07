"Приходите в мой дом". В Виннице произошла драка между военными и СБУ из-за российского шансона (видео)

В винницком ресторане "Арталь" произошел конфликт между двумя компаниями гостей из-за прослушивания российского шансона. В одной из них был военный ВСУ, а в другой - работники СБУ. В результате между гостями произошла драка.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на винницкое издание "20 хвилин" рассказывает детали ссоры, произошедшей в ресторане.
4 ноября в ресторане "Арталь" проходило два празднования. В одном зале военный вместе с родными, друзьями и детьми отмечал день рождения. В то же время в VIP-зале праздновал и сотрудник СБУ.
В 22:00 музыканты ресторана завершили свою работу. Когда это произошло, из VIP-зала начал раздаваться российский шансон, а именно песни Михаила Круга "Приходите в мой дом".
Гости со стороны военного сделали замечание другим посетителям, однако никакой реакции не последовало. Также проигнорировала запрос и администрация ресторана. Позже оказалось, что другая компания дружит с владельцами заведения.
"Я открыла дверь и сделала замечание, что сейчас не то время, чтобы слушать такую музыку. Они не отреагировали. Я пошла на бар, спросила девушек, почему они никак не реагируют, что в их заведении звучит российский шансон - они только посмеялись. После этого вышли из этой компании мужчины, и началась драка", - рассказывает очевидца.
Девушка говорит, что охрана ресторана на драку пальцем не пошевелила, поэтому пришлось вызвать полицию. Правоохранители также не слишком серьезно отнеслись к делу.
"Потом вынуждены были вызвать скорую, поскольку были пострадавшие: троих мужчин из нашей компании доставили в больницу. Оскорбительное в этой ситуации, что никто не хотел извиниться, а наоборот начали драку, а дерутся те мужчины хорошо", - вспоминает гостя.
Среди пострадавших есть и военный, вернувшийся с передовой.
Был также четвертый пострадавший львовянин Руслан Сивак, получивший сотрясение мозга. Именно он, по словам очевидцев, включал шансон и был инициатором потасовки.
Его сын Дмитрий Сивак служит в Департаменте военной контрразведки СБУ. В ресторане он праздновал свой день рождения.
У Дмитрия было с собой наградное оружие, пистолет Glock-17, полученный от бывшего Министра обороны Алексея Резникова. В компании было еще два работника контрразведки, однако их личности пока не установлены.
Представитель полицейского главка Зарина Маевская сообщила, что по указанному факту открыто уголовное производство по части второй статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рихлюк добавил, что сейчас Винницкой специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона осуществляется процессуальное руководство по данному факту.
"В ходе досудебного расследования установлено, что действительно 4 ноября около 23 часов произошли определенные события, к которым возможно причастны сотрудники СБУ, департамента контрразведки. Проведены первоочередные следственные действия, осмотр места происшествия, допрос свидетелей. В настоящее время даны письменные указания органа досудебного расследование поработать со свидетелями, провести ряд следственных действий. Это введение находится на личном контроле руководства", - сказал он журналистам.
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