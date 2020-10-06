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Приходив ночами: Сєдокова відверто розповіла про вітчима-педофіла

Автор: Анна Кисельова

Артистка досі не може пробачити свою матір

Українська співачка, екссолістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова зізналася, що в дитинстві пережила домагання з боку свого вітчима. Вона розповіла, що чоловік уночі приходив до неї в спальню і домагався. Про це артистка розповіла під час презентації своєї книги "Я сильна. Я впораюся", передає "СтарХіт".

Як зізнається артистка, відносини з матір'ю в неї досі не ладяться і все через вітчима, який чіплявся до неї, коли та була ще зовсім дитиною.

"Я б взагалі не звертала на нього ніякої уваги, якби ночами дядько Сергій (вітчим Сєдокової – ред.) не приходив до мене. Він відкривав двері в мою кімнату і завмирав над моїм ліжечком. Спочатку стояв і дивився на мене, думаючи, що я сплю. Потім обережно просовував руку під ковдру і починав гладити мене по голій нозі. З кожним разом забираючись все вище і вище. Я перестала спати ночами, з жахом чекала, що ось зараз скрипнуть двері маминої кімнати, і я почую важкі кроки", – поділилася артистка.

Анна Сєдокова, ще будучи підлітком, скаржилася своїй матері на вітчима. Артистка розповіла, що досі не може пробачити своїй матері те, що та вчасно не втрутилася.

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"Наші відносини досі натягнуті, я не можу її пробачити. Не допоміг ні психолог, ні прочитана книга "Радикальне пробачення". Коли мені виповнювалося 20 років, вона навіщось привела на свято того самого дядька Сергія. Вчинок, звичайно, дивний", – додала зірка.

Презентація книги "Я сильна. Я впораюся" Анни Седокової

Раніше ми писали, що Анна Сєдокова розкрила справжню причину поспішного весілля з коханим.

До цього ми писали, що Сєдокова дала жорстку відсіч хейтерам.

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