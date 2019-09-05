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Пригорнулася до грудей: продюсер Лободи інтимно звернулася до співачки (фото)

STYLERПерсони    05.09.2019 - 21:29
Пригорнулася до грудей: продюсер Лободи інтимно звернулася до співачки (фото)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода ніжно відреагувала на фото з Крапівіною

Світлана Лобода, скандальна українська співачка продовжує підігрівати чутки про нібито зв'язок між нею та її продюсером Нателлою Крапівіною. Це випливає з її ніжних коментарів під фото самої Крапівіної. Нателла ж вирішила ностальгувати і опублікувала стару фотографію з Лободою.

"Свєтік, в якому столітті до нашої ери була зроблена ця фотка?! Я виглядаю, як прийомна дитина, яку привели на ялинку в Кремль і дали пригорнутися до грудей снігової королеви", - лірично підписала фото Крапівіна.

На що Лобода їй відповіла в коментарі: "Прихились, доню".

Пригорнулася до грудей: продюсер Лободи інтимно звернулася до співачки (фото)

Скріншот коментаря (instagram.com/lobodaofficial)

Пригорнулася до грудей: продюсер Лободи інтимно звернулася до співачки (фото)

Фото: Нателла Крапівіна і Світлана Лобода (instagram.com/natellakrapivina)

У коментарях користувачі відзначили, що стиліста співачки потрібно звільнити, а деякі думають,що Лобода дійсно схожа на Снігову королеву.

  • Стиліста для Свєти треба звільнити.
  • Світлана Сергіївна і правда Снігова королева.
  • Звичайно, Нателла підкажіть, що ви випили, що не старієте?

Пригорнулася до грудей: продюсер Лободи інтимно звернулася до співачки (фото)

Скріншот коментарів (instagram.com/natellakrapivina)

Як ми раніше писали, Світлана Лобода, яка нерідко шокує користувачів ексцентричними витівками, відзначилася і на цей раз. Артистка зробила кавер на пісню Пугачової і нарвалася на критику.

Нагадаємо, що Лобода зганьбилася на концерті в Росії після того, як заспівала пісню Алли Пугачової "Живи спокійно, країна!".

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