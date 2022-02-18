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Прийом цього вітаміну пов'язаний з ризиком раку легенів: нове дослідження

Автор: Людмила Жукова

Недавнє дослідження вчених виявило значний зв'язок між популярною вітамінною добавкою і підвищеним ризиком раку легенів.

Про це пише видання Express.

Так, в 2021 році Європейському журналі з профілактики раку був виявлений тісний зв'язок між споживанням вітаміну B12 і ризиком раку легенів.

Вітамін B12 виконує безліч важливих функцій в організмі, наприклад, допомагає розвитку і функціонуванню центральної нервової системи.

Деяким людям іноді потрібно заповнити дефіцит B12, але бездумне додавання добавки в раціон може навіть нашкодити.

Вчені в дослідженні відзначили, що "попередні епідеміологічні дослідження повідомляли про зв'язок між споживанням вітаміну B12 з їжею і ризиком раку легенів, але зараз необхідні додаткові досліди, щоб прояснити цей зв'язок для різних груп населення.

Щоб заповнити цей розрив, дослідники вивчили зв'язок між споживанням вітаміну В12 з їжею та ризиком раку легенів.

У дослідженні взяли участь 63 257 сінгапурських чоловіків і жінок у віці 45-74 років, які додатково приймали вітамін.

Що з'ясували дослідники?

Після періоду спостереження (приблизно 17 років) у 2001 учасника дослідження розвинувся рак легенів.

Високий рівень споживання вітаміну В12 був пов'язаний зі "значно" підвищеним ризиком раку легенів.

Де міститься вітамін B12

Вітамін міститься в м'ясі, рибі, яйцях, молочних продуктах, дріжджовому екстракті й спеціально збагачених продуктах.

Перші ознаки онкології

  • Незрозумілий біль і втома
  • Дуже сильна нічна пітливість
  • Незвичайне утворення або припухлість в будь-якому місці
  • Утруднення ковтання
  • Зміни у вашому стільці або сечі.

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