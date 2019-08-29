Приїхала додому і жахнулася: у Кривому Розі дівчина знайшла мертвих батьків

Вбивство у Кривому Розі (фото: колаж РБК-Україна)

У Саксаганському районі Кривого Рогу сталося жахливе вбивство

На днях 28-річної кривожанці подзвонили сусіди і розповіли, що з квартири її батьків доноситься неприємний запах. Коли дівчина приїхала додому до батьків, то побачила, що батько й мати померли від насильницької смерті. Про це повідомляє поліція Кривого Рогу.

Мати і батько дівчини знаходилися в різних кімнатах. У батька були видні порізи на руках, а у матері – рани на обличчі. При цьому тіла вже почали розкладатися, тому сусіди і почули неприємний запах.

В даний момент тіла батьків дівчини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Вбивство в Кривому Розі (ілюстративне фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Варто зазначити, що сусіди розповіли про те, що подружжя жили не спокійно і часто сварилися між собою. Їх дочка також підтвердила той факт, що батько часто проявляв агресію і раніше бив її і дружину.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, що в Києві сталося жахливе вбивство. Молодому чоловікові перерізали горло і викинули з авто. Він ледве йшов по дорозі і намагався зупинити попутку.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві таксист зґвалтував і пограбував 33-річну жінку, яку вночі забирав з ресторану. Він завіз її в ліс, поглумився над нею і зняв золоті прикраси.

Ми також писали про те, що в Дніпрі ґвалтівник напав на 15-річну дівчинку, вдарив її пляшкою по голові і тягнути в кущі.