Доведеться заплатити: росіянам заборонять виїжджати з країни

У Росії хочуть заборонити виїжджати з країни безкоштовно (ілюстративне фото / facebook.com/fifaworldcup)

У Росії придумали новий спосіб, як наживатися на громадянах

Виїзд з Росії може стати платним. З такою дивною ініціативою виступила асоціація підприємців на чолі з Рахманом Янсуковим.

Суть пропозиції, яка вже направлена до Держдуми, Совфеду і Ростуризму, полягає в тому, що кожен росіянин і іноземець, який захоче виїхати з країни, повинен буде заплатити виїзний податок в 500 руб, який будуть збирати по факту перетину кордону. Таким чином, на думку бізнесменів і деяких чиновників, у РФ буде розвиватися внутрішній туризм.

"Ми вважаємо, що якщо введемо податок на виїзд, це поповнить бюджет нашої країни, ці гроші можна відправити для розвитку внутрішнього туризму, щоб наші громадяни відпочивали саме у Росії. 500 руб - це не така велика сума, особливо для тих, хто вирішив відпочити за кордоном. Ми порахували, що на цьому можна заробити 35 млрд руб в рік, що дуже сильно допоможе в розвитку внутрішнього туризму в Росії", - сказав Янсуков.

У той же час експерти вважають, що для чималої кількості росіян "навіть 500 рублів - сума пристойна, її збирають весь рік на поїздку за кордон або до родичів". Таким чином, багато хто не зможе виїхати з країни, щоб "побачити світ".

Крім того, на думку фахівців, такий податок - це лише "зайве неврахування для чиновників, яке дуже зручно "пиляти", несильно за нього звітуючи".