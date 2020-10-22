Придавило тушею: під Києвом чоловік загинув через лося

У Київській області чоловік загинув через зіткнення автомобіля з лосем. Транспортний засіб збив тварину на трасі поруч з селом Рудня-Шпилівська Іванківського району.

Як повідомляють у Facebook "Вартові еспресо", автомобіль Renault рухався по трасі Київ - Іванків. Водій не встиг загальмувати і збив лося, який у цей момент перебігав дорогу.

Через дуже сильний удар тварина вилетіла на капот і пробила лобове скло автомобіля.

36-річний водій отримав численні травми і був доставлений в лікарню. А ось пасажир, що сидів на передньому сидінні в момент зіткнення, на жаль помер на місці. Його придавило лосиною тушею. Тварина, відповідно, також загинула.

Фото через зайву жорстокість ми не будемо публікувати, але його можна побачити за посиланням.

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