Причини виникнення невідомі: Супрун розповіла про симптоми страшного недуга

Уляна Супрун розповіла про те, що 30 травня – день Світового інформування про розсіяний склероз. Вона повідомила важливі факти про цю страшну хворобу і пояснила, які симптоми свідчать про розвиток хвороби. Про це Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

Розсіяним склерозом у світі уражено більше 2,5 мільйонів чоловік, а в Україні таких пацієнтів налічується близько 20 тисяч осіб. Це хронічна хвороба, яка вражає зорові нерви, головний і спинний мозок, і з часом призводить до серйозних порушень та інвалідності.

Уляна Супрун пояснила, що в певний момент імунна система "неправильно" відповідає на зовнішній подразник, наприклад, на вірус інфекційної хвороби, і замість того, щоб атакувати вірус, імунітет починає атакувати оболонки нервових волокон. Єдине спасіння – це раннє діагностування хвороби, яке допоможе запобігти загострення і сповільнити прогресування хвороби. До лікаря слід звернутися негайно після появи таких симптомів:

Погіршення або втрата зору на одне око, яке супроводжується болем при русі очного яблука.

Двоїння в очах.

Прогресуючі порушення чутливості або слабкість кінцівок.

Проблеми з підтриманням рівноваги, нестійкість або незручність.

Патологічні відчуття, які поширюються по спині, в напрямку зверху вниз, іноді з переходами на кінцівки, при нахилі голови вперед (Симптом Лермітта).

До додаткових симптомів відносяться: депресія, тривожність, проблеми з мовленням і мисленням, спазми і відчуття скутості в м'язах, розлад кишечника.

Що потрібно знати про розсіяний склероз (facebook.com/ulanasuprun)

Як пояснила Супрун, причини розвитку розсіяного склерозу на даний момент точно не відомі. Вважається, що існує генетична схильність до розсіяного склерозу, також серед можливих причин хвороби розглядається вплив зовнішніх факторів (географічне положення, недолік вітаміну D і сонячного світла, куріння, ожиріння, вірусні інфекції, сильний або хронічний стрес, травми, які вражають нервову систему, гіперглікемія).

Симптоми зазвичай виникають у віці від 20 до 40 років. Розсіяний склероз – одна з найпоширеніших причин інвалідності у пацієнтів молодшого та середнього віку, а жінки хворіють в два або в три рази частіше, ніж чоловіки. Розсіяний склероз призводить до втрати працездатності досить молодого населення.

У різних пацієнтів ця хвороба протікає по-різному. Найпоширеніша форма хвороби – рецидивуючий-ремитируючий розсіяний склероз (РРРС). У таких випадках ремісії чергуються з рецидивами. У двох з трьох пацієнтів хвороба починається з РРРС, а згодом розвивається вторинно-прогресуючий розсіяний склероз. У такому разі інвалідизація пацієнта зростає поступово і незалежно від рецидивів. Вони трапляються все рідше або повністю зникають.

Приблизно кожен десятий пацієнт з розсіяним склерозом має первинно-прогресуючий розсіяний склероз, коли симптоми розвиваються поступово. Тобто рецидивів і ремісій у людей зовсім немає: стан погіршується плавно і невідступно.

Крім того, Супрун зазначила, що кількість випадків розсіяного склерозу в останні роки збільшилася, і це може бути пов'язано як з тривалістю життя, так і зі своєчасною діагностикою захворювання.

Лікування від розсіяного склерозу існує, але воно лише допомагає сповільнити прогресування та інвалідизацію пацієнта.

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