Причина ужасающая. Врач рассказал, как часто нужно менять подушки

Как часто нужно менять подушки?

Со временем подушки становятся убежищем для пылевых клещей, питающих мертвые клетки кожи, которые естественным образом выделяются из нашего тела во время сна.

"Подушки действительно имеют "срок годности" с точки зрения здоровья", - сказал врач.

"Эти микроскопические существа и их фекалии, ваш пот, ваша слюна, все это попадает на вашу подушку. Это создает собственную экосистему пылевых клещей, грибковых бактерий, которые не просто обитают на поверхности подушки, а колонизируют всю подушку", - рассказал Джейсон.

По его словам, пылевые клещи проникают глубоко в материал. Вот почему смена наволочки на подушке ничего не решает. По словам эксперта, чехлы лишь помогают очистить поверхность, но они не решают проблем, которые со временем скапливаются внутри подушки.

Врач Сингх советует стирать наволочки раз в неделю и менять подушки каждые два года.

"Этот клеточный мусор в сочетании с теплой, часто влажной средой, созданной температурой нашего тела и влагой от дыхания, создает идеальную среду для роста грибков, пылевых клещей и различных бактерий. Включая виды стафилококков, которые склонны вызывать воспалительные изменения кожи", - предупредил эксперт.