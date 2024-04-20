Причина не в еде. Диетолог назвала неочевидный фактор, вызывающий вздутие живота

Из-за чего может возникать вздутие живота

"Живот сдувается не только от употребления большого количества овощей и клетчатки или недостатка полезных бифидобактерий в кишечнике. Или из-за того, что просто "перестарались" с поздним ужином. Естественно, что вздутие живота, повышенное газообразование и другие "побочные эффекты" вредно влияют на самочувствие и фигуру", - пишет диетолог.

Она отмечает, что правильное питание поможет избежать этой проблемы. Но кроме этого, также следует учесть роль осанки в пищеварении.

Как осанка влияет на пищеварение

"Привычное положение тела в пространстве и ваша поза влияют не только непосредственно на позвоночник, но и на процессы пищеварения. Если осанка правильная, то органы, расположенные в брюшной полости, функционируют нормально. При неправильной позе происходит смещение, чрезмерное сжатие, худшая работа и кровоснабжение всех внутренних органов, особенно желудочно-кишечного тракта", - объясняет Фус.

При пищеварении важен тазовый наклон. Таз служит основанием для органов брюшной полости. Если бедра и таз не выровнены, то создаются условия для смещения позвонков, это также подталкивает пояснично-ободочную кишку вверх к грудной полости.

"Все это ухудшает переваривание пищи, способствует накоплению газов в кишечник и вызывает вздутие живота", - говорит врач.

Грудная клетка является своеобразной "крышей" брюшной полости и защищает ее сверху. Когда руки и плечи в нормальном положении и спина выпрямлены - человек дышит лучше. При дыхании диафрагма опускается и сдавливает внутренние органы. Такие движения диафрагмы вверх и вниз поддерживают перистальтику, продвигают пищу по пищеварительному тракту, воздействуют на отток желчи.

"Поэтому, например, сидя сутуло, можно спровоцировать кислотный рефлюкс - упрек желудочного кислого содержимого в пищевод ("изжогу"), отрыжку воздухом. В такой неправильной позе увеличена вероятность метеоризма и запоров. Помните, что осанка и состояние вашего здоровья" тесно взаимосвязаны", - отмечает Фус.