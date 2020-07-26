На те є причина: лікар пояснив, чому люди по-різному хворіють коронавірусом

Коронавірус 2020 (колаж РБК-Україна)

Експерт розповів про "важкий" та "легкий" коронавірус

Коронавірус 2020 свого часу переполохав усю планету. Зараз до COVID-19 ставляться спокійніше і навіть починають нехтувати правилами безпеки в громадських місцях.

Проте є безліч незрозумілих і дивних моментів, на які довгий час не могли знайти відповіді. Наприклад, чому люди по-різному переносять коронавірусну інфекцію? Про це виданню ТСН розповів лікар-анестезіолог Павло Сільковский.

"Є два моменти: це імунна система і кількість вірусів, що ти отримав. Справа в тому, що наша імунна система нагадує армію, а вірус - загарбника. Якщо в країну заходить тисяча загарбників, то армія одним чином з ними справляється, а якщо мільйон, тоді все по-іншому. Так само і людина, якщо контактує з джерелом вірусу тривалий час, то виходить, що вона вдихнула велику кількість вірусів та, незважаючи на потужну імунну систему, може захворіти, ще й досить важко. Якщо ж людина отримала невелику кількість вірусів, то вона може не захворіти, або захворіти дуже легко", - прокоментував доктор.

Також лікар зазначив, щоб імунітет був міцним, важливо правильно харчуватися і вести здоровий спосіб життя. Перегляньте свій раціон, відмовтеся від жирної та солодкої їжі. Також забудьте про шкідливі звички.

На вулицях дотримуйтесь дистанції, частіше мийте руки, у громадських місцях не забувайте користуватися маскою. "Це все, що потрібно робити. У такому разі ви не захворієте, а якщо все ж захворієте, то є ймовірність, що захворювання пройде в легкій формі", - підсумував Сільковский.

Нагадаємо, що названо продукти, які вбивають тягу до солодкого та солоного.

Ми також писали, що названі чудодійні продукти, які знижують смертність від коронавірусу.