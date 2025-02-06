Умер Ирв Готти: что известно о смерти продюсера Jay-Z и Дженифер Лопес

Готти умер в Нью-Йорке 5 февраля. Официальная причина пока что не разглашается. Однако известно, что продюсер имел проблемы со здоровьем, в частности страдал диабетом и перенес несколько инсультов за последние годы.

Что известно о легенде хип-хопа

Ирв Хотти оставил весомый след в музыкальной индустрии. Он начал карьеру в 1990-х, сотрудничая с лейблом Def Jam и помогая развивать карьеру Jay-Z и DMX. Ирв Готти и DMX (фото: instagram.com/irvgotti187)

В 1999 году его лейбл Murder Inc. выпустил дебютный альбом Ja Rule "Venni Vetti Vecci", который стал прорывным.

В 2000-х Murder Inc. стал одним из самых успешных лейблов, выпуская хиты для Ashanti и работая над совместными проектами с Дженнифер Лопес.

Он известен своей ролью в развитии жанра R&B и хип-хопа, сочетая мелодичные биты с жесткими рэп-треками. Ирв Готти внес большой вклад в развитие хип-хопа и R&B (фото: instagram.com/irvgotti187)

В 2003 году его лейбл попал под расследование из-за возможных связей с наркотрафиком, но обвинения сняли.

Помимо музыкальной деятельности, Ирв вел шоу "Tales" на канале BET, где рассказывал истории на основе хип-хоп-песен, а также занимался продюсированием фильмов и сериалов. Ирв Готти был одной из ключевых фигур в хип-хоп-индустрии, благодаря своим новаторским продюсерским подходам и бизнес-хватке (фото: instagram.com/irvgotti187)