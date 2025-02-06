Умер Ирв Готти: что известно о смерти продюсера Jay-Z и Дженифер Лопес

В США в возрасте 54 лет умер Ирв Готти (Ирвинг Доминго Лоренцо-младший) - легендарный музыкальный продюсер, основатель лейбла Murder Inc., который сыграл большую роль в карьере таких звезд, как DMX, Jay-Z, Дженифер Лопес и других.
Об этом пишет РБК (проект Styler) со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Готти умер в Нью-Йорке 5 февраля. Официальная причина пока что не разглашается. Однако известно, что продюсер имел проблемы со здоровьем, в частности страдал диабетом и перенес несколько инсультов за последние годы.
Ирв Хотти оставил весомый след в музыкальной индустрии. Он начал карьеру в 1990-х, сотрудничая с лейблом Def Jam и помогая развивать карьеру Jay-Z и DMX.
В 1999 году его лейбл Murder Inc. выпустил дебютный альбом Ja Rule "Venni Vetti Vecci", который стал прорывным.
В 2000-х Murder Inc. стал одним из самых успешных лейблов, выпуская хиты для Ashanti и работая над совместными проектами с Дженнифер Лопес.
Он известен своей ролью в развитии жанра R&B и хип-хопа, сочетая мелодичные биты с жесткими рэп-треками.
В 2003 году его лейбл попал под расследование из-за возможных связей с наркотрафиком, но обвинения сняли.
Помимо музыкальной деятельности, Ирв вел шоу "Tales" на канале BET, где рассказывал истории на основе хип-хоп-песен, а также занимался продюсированием фильмов и сериалов.
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