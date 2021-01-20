Причина не локдаун: лікар розповів про зниження коронавірусу в Україні

В Україні в останні дні спостерігається зниження динаміки захворювань коронавірусом. Відомий лікар Павло Сільковський пояснив, чому так відбувається. Він упевнений, що причина зниження активності вірусу не локдаун, а те, що 50% людей в країні вже перехворіли і у них виробився природний імунітет.

"У чому ж причина? У тому, що кількість перехворіли вже більше 50% і в суспільстві формується колективний імунітет. Імунітет від Ковід-19 повинен бути стійким і тривалим. Прикладом цього є найближчі родичі COVID-19 - SARS-cov i MERS. Підтвердженням цього є відсутність повторних спалахів ковіду серед тих, хто вже перехворіли. Більшість з нас вже мають природний імунітет і не вимагають штучної імунізації", - розповів лікар на своїй Facebook-сторінці.

Павло повідомив цікаву новину, що, на його думку, в цьому сезоні Україні не загрожує епідемія грипу. Але причина зовсім не введення локдауну.

"Найближчим часом швидше за все нам не загрожує епідемія грипу і ГРЗ, всупереч постійним залякуванням. Причина цього - інтерференція вірусів, коли одні віруси поглинаються іншими, і додаткова активація імунітету. А не носіння масок і локдауни, яким незабаром припишуть ще і лікувальний, а не тільки захисний ефект", - вважає медик.

На думку лікаря, в країні не повинні обмежувати нормальне навчання дітей в школах, а Україна повинна поступово повертатися до звичайного життя.

"У зв'язку з цим немає жодних підстав обмежувати в Україні повноцінне навчання дітей і студентів, вводити додаткові заборони тощо. За фактом Україна виходить з червоної зони і поступово повинна була повертатися до нормального життя. В першу чергу, морально і ментально. А далі - організаційно", - резюмував Павло.

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