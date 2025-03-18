Причина депрессии и сердечного приступа? Какие последствия перевода часов для здоровья

Как влияет на здоровье перевод часов

Нарушение сна

Часто переход на летнее время снижает эффективность сна и увеличивает время засыпания. В частности, глаз воспринимает больше света, следовательно, организм выделяет меньше гормона мелатонина, регулирующего циклы сна и бодрствования.

Нарушения сна, вызванные сменой времени, могут длиться несколько дней, и это имеет особенно негативное влияние на людей, которые уже имеют расстройства сна.

К тому же из-за недосыпания и сниженной внимательности увеличивается количество аварий и несчастных случаев в первые дни после перевода часов.

Нагрузка на сердечно-сосудистую систему

Нарушения циркадного ритма во время перехода связаны с повышенным риском ишемического инсульта. Именно переход на летнее время, хоть и незначительно, но заметно увеличивает риск острого инфаркта миокарда.

Исследования показывают, что в первые дни после перевода времени увеличивается количество сердечных приступов и инсультов из-за стресса для организма.

Перевод часов может нарушать регулирование уровня сахара в крови, что повышает риск развития диабета 2 типа.

Риск депрессии

Недостаточный сон и нарушение циркадных ритмов могут приводить к когнитивным нарушениям и повышать риск развития депрессии. После перехода на летнее или зимнее время многие люди испытывают повышенную тревожность и депрессию.

Важно, что это особенно актуально для людей, которые уже имеют склонность к психическим расстройствам.

Снижение работоспособности

Нарушение циркадных ритмов может вызвать усталость, раздражительность и снижение когнитивных функций.

Как минимизировать влияние на организм

В среднем здоровому человеку для адаптации к новому графику нужно 3-4 дня. Но в целом этот процесс может длиться до 10 дней.

Есть несколько шагов, которые могут помочь облегчить процесс адаптации к новому времени:

корректируйте свой режим сна

подготовиться к процессу перевода часов за несколько дней - ежедневно сдвигайте часы сна и пробуждения на 10-20 минут

следите за режимом питания - стоит, чтобы желудочно-кишечный тракт не испытывал сильного десинхроноза

отложите важные дела - в эти дни нужно попытаться минимизировать психологическое давление, смягчить свой график и не планировать ничего важного

откройте шторы - получите как можно больше дневного света утром и днем, чтобы облегчить адаптацию. Он помогает лучше выровнять ваш циркадный ритм, а также поддерживает больше энергии во второй половине дня

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