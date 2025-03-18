Причина депрессии и сердечного приступа? Какие последствия перевода часов для здоровья
Перевод часов в Украине на летнее время состоится в ночь на 30 марта 2025 года. Изменение времени может нарушать биологические ритмы организма, что сказывается на самочувствии и здоровье.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как именно это влияет на организм и что делать, чтобы минимизировать негативные последствия.
Как влияет на здоровье перевод часов
Нарушение сна
Часто переход на летнее время снижает эффективность сна и увеличивает время засыпания. В частности, глаз воспринимает больше света, следовательно, организм выделяет меньше гормона мелатонина, регулирующего циклы сна и бодрствования.
Нарушения сна, вызванные сменой времени, могут длиться несколько дней, и это имеет особенно негативное влияние на людей, которые уже имеют расстройства сна.
К тому же из-за недосыпания и сниженной внимательности увеличивается количество аварий и несчастных случаев в первые дни после перевода часов.
Нагрузка на сердечно-сосудистую систему
Нарушения циркадного ритма во время перехода связаны с повышенным риском ишемического инсульта. Именно переход на летнее время, хоть и незначительно, но заметно увеличивает риск острого инфаркта миокарда.
Исследования показывают, что в первые дни после перевода времени увеличивается количество сердечных приступов и инсультов из-за стресса для организма.
Перевод часов может нарушать регулирование уровня сахара в крови, что повышает риск развития диабета 2 типа.
Риск депрессии
Недостаточный сон и нарушение циркадных ритмов могут приводить к когнитивным нарушениям и повышать риск развития депрессии. После перехода на летнее или зимнее время многие люди испытывают повышенную тревожность и депрессию.
Важно, что это особенно актуально для людей, которые уже имеют склонность к психическим расстройствам.
Снижение работоспособности
Нарушение циркадных ритмов может вызвать усталость, раздражительность и снижение когнитивных функций.
Как минимизировать влияние на организм
В среднем здоровому человеку для адаптации к новому графику нужно 3-4 дня. Но в целом этот процесс может длиться до 10 дней.
Есть несколько шагов, которые могут помочь облегчить процесс адаптации к новому времени:
- корректируйте свой режим сна
- подготовиться к процессу перевода часов за несколько дней - ежедневно сдвигайте часы сна и пробуждения на 10-20 минут
- следите за режимом питания - стоит, чтобы желудочно-кишечный тракт не испытывал сильного десинхроноза
- отложите важные дела - в эти дни нужно попытаться минимизировать психологическое давление, смягчить свой график и не планировать ничего важного
- откройте шторы - получите как можно больше дневного света утром и днем, чтобы облегчить адаптацию. Он помогает лучше выровнять ваш циркадный ритм, а также поддерживает больше энергии во второй половине дня
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Министерства здравоохранения Украины, Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней и Fortune.
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