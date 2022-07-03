Передчасна еякуляція - переоцінений розлад: яка тривалість "правильного" статевого акту

Передчасна еякуляція - проблема, з якою стикаються деякі чоловіки. У когось таке трапляється рідко, хтось постійно "фінішує" зарано, а дехто навчився відтягувати задоволення. Але коли проблема - зовсім не проблема?

Про це читайте нижче в нашому матеріалі Styler нижче.

За даними Le Figaro, передчасну еякуляцію важко визначити. В результаті багато чоловіків думають, що вона у них є. Але це не завжди так.

Який час статевого акту є нормою, а який - ні

Якщо чесно, вчені й досі не визначили норму статевого акту.

Наприклад, Міжнародне товариство сексуальної медицини вказує часові обмеження: 1 хвилина вагінального проникнення, якщо розлад давній, 3 хвилини, якщо явище нещодавнє.

Американський посібник з психіатрії додає частоту появи під час статевого акту: принаймні три рази з чотирьох.

Міжнародна класифікація хвороб (МКХ-10) передбачає, що тривалість проникнення має бути достатньою для того, щоб обидва партнери отримували від нього задоволення.

Поки вчені мучаться над визначенням, що думають чоловіки?

Французькі вчені провели опитування майже 2 тисяч дорослих чоловіків. На питання "Протягом останніх дванадцяти місяців чи була у вас занадто швидка еякуляція?" вони відповіли так:

6% чоловіків відповіли "часто",

36% "іноді",

29% "рідко".

При цьому половина опитаних передчасною еякуляцією називають, коли еякуляція відбувається менше ніж через 5 хвилин після початку проникнення. Це надто високий поріг, який не зустрічається в жодному визначенні в сексології!

Які техніки використовують чоловіки для пролонгації статевого акту

Щоб виправити свою (передбачену) надто швидку еякуляцію, більшість чоловіків, перш за все, намагалися стримувати себе від насолоди, зменшуючи сенсорне збудження (уповільнюючи темп, надягаючи презерватив тощо).

Менше число чоловіків відповіло, що вони зазвичай намагаються зменшити психічне збудження (менш збудливі думки чи положення). Усі ці методи виявилися ефективними для половини чоловіків, які їх пробували.

Помилкові уявлення про "швидкий фініш"

Завдяки цьому опитуванню з'ясувалася стійкість упереджених ідей, які побутують у сексології.

Зокрема ідеї, що жінка обов’язково повинна отримати оргазм через проникнення (а не в інший спосіб) або що чоловік не повинен "фінішувати" перед своєю партнеркою.

На жаль, понад 90% чоловіків, які вважають, що вони страждають від передчасної еякуляції, ніколи не говорили про це нікому, крім свого партнера. Тому мало ймовірності, що вони знають про ці помилкові переконання, щоб розробити "еротичні сценарії", які надають меншого значення проникненню.