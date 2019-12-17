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"Квартал 95" присвятив Гонтарєвій нову пісню: з'явилося відео

STYLERТелешоу    17.12.2019 - 10:07
"Квартал 95" присвятив Гонтарєвій нову пісню: з'явилося відео
"Квартал 95" знову заспівав про Гонтарєву (Фото: колаж РБК-Україна)

"Квартал 95" заспівав нову пісню Гонтарєвій із "вибаченнями"

"Квартал 95" присвятив нову пісню Гонтарєвій на зйомках своєї новорічної програми "Вечірнього Кварталу". Шоу в Палаці "Україна" в Києві відвідав також президент Володимир Зеленський. Актори використовували той самий мотив народної пісні "Горіла сосна", що і в попередньому скандальному номері, але наразі змінили текст.

У нинішньому варіанті коміки "попросили вибачення" у колишньої глави Національного банку Валерії Гонтарєвої, а також пообіцяли зібрати їй кошти на будівництво дачі.

"У жінки прошу пробачення

Нову збудуєм дачу вам

Гроші зберем на карточку

На "Дельта-банка" карточку.

І що лунала пісня ця

Вибачте лисого глупця..." - співав Євген Кошовий сольно, вже без супроводу артистів Національного заслуженого академічного народного хору ім. Верьовки.

Також у номері гуморист в "молитві" заспівав про "пресвяту погорілицю" (в цей час на екрані показали зображення Гонтарєвої з німбом), а після передав Валерії Олексіївні "полум'яний привіт".

"Квартал 95" заспівав нову пісню про Гонтарєву (Фото: скріншот)

Наприкінці виступу Кошовий додав, що український політик "повинен прожити своє життя так, щоб потім не соромно було дивитися в очі своїм колегам в Лондоні".

"Квартал 95" заспівав нову пісню про Гонтарєву

Нагадаємо, що скандальне відео "Кварталу 95" і хору Григорія Верьовки, в якому висміяли згорілий будинок Валерії Гонтарєвої, викликало серйозний резонанс у суспільстві. Міністр культури Володимир Бородянський вибачився перед екс-главою НБУ за такий жарт і заявив, що йому соромно за хор.

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Новини України скандалГонтареваКвартал 95вечерний квартал
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