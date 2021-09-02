RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У престижному університеті Одеси на голову студентів обвалилася стеля: "за що ми платимо гроші?"

Автор: Анна Шиканова

В Одеському національному університеті імені Мечникова обвалилася стеля прямо під час лекції. В аудиторії знаходилися студенти та викладач, але на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомили студенти навчального закладу в Telegram-каналі "Одеса зараз".

Навчальний рік для студентів престижного Одеського університету розпочався невдало. 2 вересня в аудиторії №5 стався обвал стелі прямо під час лекції. У цей момент в аудиторії перебувало кілька десятків людей.

"Другий день навчання в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова на Французькому бульварі ледь не закінчився трагедією. Сьогодні, під час лекції в аудиторії №5 впала частина стелі. Як повідомили очевидці, в цей момент в приміщенні знаходилися десятки студентів, але на щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

На кадрах, які опублікували студенти, видно, що частина стелі обсипалася прямо на столи та парти аудиторії. Також могло зачепити викладача.

Студенти обурені таким станом аудиторії й в коментарях пишуть, що незрозуміло, за що вони платять гроші.

"Питається, а за що я плачу контракт? Щоб мені голову щастя прилетіло?"- пишуть студенти.

Варто відзначити, що Одеський університет імені Мечникова займає 21 місце в рейтингу популярності вищих навчальних закладів в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі студенти з батьками 15 годин стояли в черзі, щоб заселитися в гуртожиток.

А також розповідали про те, що у ресторані Одеси на трирічну дитину впали скляні двері.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса