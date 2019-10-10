Прес-марафон Зеленського: розгнівані жінки напали на президента

На першому офіційному прес-марафоні президента України Володимира Зеленського, який почався вранці 10 жовтня і триває на даний момент, відбулося вже два неприємних інцидент.

Першою до президента спробувала прорватися вдова бійця АТО, яка представилася Тамарою Атамась. Жінка була сильно обурена і хотіла поспілкуватися з Володимиром Зеленським особисто, проте охорона не пропустила її. Володимир Зеленський до жінки так не вийшов.

"Я вдова ветерана АТО, який віддав життя не тільки за територіальну цілісність України, але і за те, щоб у ній кожен був щасливий, незалежно від того – пекар він або вчитель, юрист або президент", - кричала жінка і обурювалася, що в Україні не працює судова система.

Перепалка на прес-марафоні Зеленського (Відео: YouTube/Антоніна Бєлоглазова)

Наступної стала пенсіонерка з Дніпра, яка дуже хотіла поскаржитися Володимиру Зеленському на Бориса Філатова. Жінку також не пропустили охоронці, однак президент поговорив з нею, стоячи на балконі.

Жінка почала плакати і скаржитися на несправедливість, згадуючи ім'я мера міста Дніпра.

"Чи є тут той, за кого я голосувала? Чи почує він мене? Вислухайте мене", – почала кричати жінка.

"Я почув вас. Не треба плакати. Чи можу я відповісти вам на запитання з приводу Філатова? Дуже цікаво, що ви Мещерякова Ніна Андріївна. Почуйте мене будь ласка, Ніна Андріївна. Я вас почув, до пана Філатова я не маю ніякого відношення. У вас прописка дніпровська? Скажіть мені вашу адресу. Ми записали, ми вирішимо це питання. До Філатова не маю ніякого відношення. Я не можу подзвонити 40 мільйонам українців", - емоційно відповів президент.

Жінка спробувала розповісти докладніше про свою проблему, але помічники почали підказувати президенту, що пан Смирнов вже з нею поговорив і вже відправився вирішувати її питання.

"Послухайте мене, будь ласка, мене не вистачить на всю нашу країну. З усією повагою, послухайте, будь ласка. Пан Смирнов вже отримав всю необхідну інформацію і поїхав вирішувати питання. Хочете особисто зі мною? Пан Кирило Тимошенко до вас зараз підійде і у вівторок, на Банковій, я з вами зустрінусь. Підходить? Дякую. Щасливо", - сказав президент і спробував піти, але репліка з першого поверху змусила його повернутися.

Так виглядала ця розмова pic.twitter.com/PkOlgWSLXh — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 10, 2019

"Я вже у нас і головний поліцейський, і генеральний прокурор, голова служби безпеки, чоловік, який займається міграцією, людина, яка займається Філатовим, людина, якого замість Філатова повинні були вибрати тоді замість мера. Я вже все", -закінчив президент і пішов на перерву.