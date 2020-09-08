Викладач розстріляла сплячу сім'ю: страшні деталі трагедії під Рівним

44-річну Ірину Ігнатюк з Рівненської області, яку звинувачують у вбивстві власного чоловіка і важкому пораненні 13-річної дочки, відправили під арешт без права вийти під заставу на два місяці. Жінка є кандидатом економічних наук, займає посаду доцента національного університету, в цілому – успішна жінка, а сім'я жила в достатку.

І хоча підозрювана також поранена (вона намагалася скоїти суїцид), її привезли з дозволу лікарів до суду, йдеться у сюжеті ТСН.

Жінка в залі суду була розгублена і дезорієнтована. Ніяких заяв вона не робила і весь суд просиділа в стані якоїсь відчуженості.

У поліції кажуть, що причини, чому жінка зважилася на такий страшний крок, їм поки незрозумілі. Слідство з'ясувало, що жінка близько 4 ранку взяла пістолет чоловіка, пішла в спальню і вистрілила йому в скроню, поки він спав.

Потім вона пішла в кімнату 13-річної дочки, спочатку вистрілила в груди, а потім ще два рази з іншої зброї. Зробити це довелося, тому що перший пістолет заклинило. І це врятувало життя дівчинки – друга зброя була менш травматичною.

Але потім вона посадила поранену доньку в авто і відвезла під будинок батьків і залишила там. А сама повернулася додому, де спробувала вчинити суїцид. Саме дідусь викликав поліцію і швидку і відвіз онуку в лікарню. Зараз дитина в стані середньої тяжкості.

Жінка вистрілила собі в голову з пневматичного пістолета, а потім почала різати собі вени. Нині її стан оцінюють як легкий.

Друг загиблого 45-річного Юрія Ігнатюка каже, що чоловік був хорошим сім'янином. А на наступний день вони всі повинні були їхати у відпустку в Туреччину. Що сталося, ніхто не може зрозуміти. Єдине, що просить Ірина, врятувати дочку.

У вузі, де Ірина викладала, нічого дивного за нею також не помічали. Зараз психіатри повинні оцінити стан жінки. Якщо її визнають осудною, Ірині загрожує довічне ув'язнення.

У Рівненській області жінка вбила чоловіка і поранила доньку (відео: ТСН)

Зазначимо, що одним із мотивів такого вчинку Ірини називають путівки на море. Нібито чоловік збирався їхати в Туреччину з дочкою, але без дружини. Це і стало причиною сварки.

Раніше ми повідомляли моторошні деталі сімейної трагедії в Рівному.