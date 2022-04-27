Ці препарати не допомагають від тривожності і панічних атак: список "фуфломіцинів"

Дуже часто лікарі прописують українцям при тривожності і панічних атаках абсолютно даремні препарати.
Про такі неефективні ліки розповів лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник.
Медик навів у приклад ліки, які прописали від тривожності 22-річній дівчині.
Стрезам - препарат без доказової ефективності
Ефлунат - ноотропний препарат "від усього" з діючою речовиною етілметілгідроксіпіридіна сукцинат, який є препаратом з недоведеною ефективністю, який нічого не лікує.
Деприліум - відноситься до БАДів.
Сонамедин - добавка містить купу не дієвих інгредієнтів.
Медик рекомендує купити дівчині віта-мелатонін 2 мг за 120 гривень і не витрачати гроші на інше.
"Максимум, що може подіяти для поліпшення сну - це мелатонін", - уточнює лікар.
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