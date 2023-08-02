Препараты по программе "Доступні ліки" могут получить родственники пациента. Как это сделать

Получить препараты по программе "Доступні ліки" может и родственник пациента, если ему выписали электронный рецепт.

Как это можно сделать, рассказали в НСЗУ в Facebook .

Как получить рецепт "Доступні ліки" для родственников

"Если вашей маме, папе, бабушке или дедушке нужен рецепт на "Доступні ліки", - вы можете помочь им получить его дистанционно. Это можно сделать позвонив семейному врачу, с которым у родных заключена декларация. Врач создаст повторный рецепт - 16-значный номер рецепта и 4-значный код подтверждения", - объясняют в НСЗУ.

Также "Доступні ліки" можно получить вместо родных, если они не могут самостоятельно пойти в аптеку. Достаточно иметь номер е-рецепта.

"Выясните у родных, какие именно лекарства, какого производителя нужны. Если возможно - возьмите старую упаковку от препаратов с собой. В аптеке с договором с НСЗУ покажите электронный рецепт и из предложенных препаратов выберите тот, который нужен", - советуют эксперты.

Какое лекарство можно получить пациенту с хроническими заболеваниями

Семейный врач может выписать электронный рецепт на препараты против сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы в рамках программы "Доступні ліки".

Также семейный врач имеет право выписывать рецепт на лекарства против несахарного диабета и инсулины, если пациент раньше обращался к эндокринологу и врач уже составил для него план лечения. Также для пациентов с болезнью Паркинсона семейный врач выпишет рецепт, если есть план лечения от невролога.

Указанное лекарство доступно для пациентов бесплатно или с небольшой доплатой в рамках программы реимбурсации.