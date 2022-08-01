Як подолати травми війни: поради психолога Фонду Ахметова

За її словами, люди з "провиною вцілілого" можуть ставити собі такі запитання: "Чи гідний я того, що вцілів? Чи маю я право вийти на прогулянку та випити чашку кави, коли інші в небезпеці? Чи достатньо я роблю для того, щоби допомогти?". Це може бути початком або вже повноцінним симптомом посттравматичного стресового розладу.

Виявити у собі "провину вцілілого" - лише перший крок. Дуже важливо правильно працювати з цим станом, щоби він не залишив глибокого відбитка на психіці. Про те, як це зробити, Марина Сорокіна й розповіла у нових відео.

Як відомо, з 2014 року Фонд Ахметова допомагає людям, які пережили війну, зокрема надає екстрену психологічну підтримку тим, хто виїхав з епіцентрів бойових дій в Україні.

За цей час психологічну допомогу від фонду отримали понад 91 000 жителів країни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".