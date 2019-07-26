Припинити знущання над тваринами: Супрун різко висловилася про косметику

Уляна Супрун пропонує посилити вимоги до косметичної продукції в Україні та зупинити знущання над тваринами. Про це в. о міністра охорони здоров'я написала на своїй Facebook-сторінці.

У грудні минулого року МОЗ оприлюднив проект постанови для громадського обговорення. Новий регламент буде передбачати використання тільки дозволених барвників, консервантів і УФ-фільтрів в косметиці. А список заборонених інгредієнтів збільшиться втричі - понад 1300 замість 400 позицій.

За словами Супрун, нові норми стануть для українських споживачів гарантією якості й безпеки, а для українських виробників повноцінно відкриють європейський ринок. Ті компанії, які вже зараз мають потужності для застосування нових стандартів, без проблем перейдуть на нові умови. Для інших передбачений перехідний період - 18 місяців. Вони зможуть налагодити процеси без фінансових ризиків.

Експерт вважає, що забороною тестувати косметику на тваринах ми наблизимося до Європи, де ці випробування вже заборонені.

"Введення нового технічного регламенту з косметики є частиною зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом", - підкреслила Супрун.

Ілюстрація до посту (facebook.com/ulanasuprun)

Як ми раніше повідомляли, з осені 2019 року на упаковках ліків з'явиться спеціальне маркування, яка дозволить перевірити достовірність того чи іншого препарату. При цьому в кінці року українці самі зможуть перевіряти ліки через спеціальний мобільний додаток.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як зберегти своє здоров'я. При цьому вона зазначила, що основні причини передчасної смерті - серцево-судинні хвороби, рак і діабет.