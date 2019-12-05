Прекрасні та дешеві препарати: Комаровський розповів про джерело кальцію

Євген Комаровський розвінчав міф про таке додаткове джерело кальцію для організму людини, як перемелена яєчна шкаралупа, вже ретельно відварена. Відомий педіатр у своєму Instagram розповів, наскільки безпечний такий продукт і яка його ефективність взагалі.

Так, доктор Комаровський відповів на запитання жінки щодо покращення росту і розвитку дитини за допомогою кальцію, якщо їсти перемелену яєчну шкаралупу, змішану з лимонною кислотою.

"Шкаралупа від варених яєць дійсно безпечна, але одночасно і безглузда в якості джерела кальцію. Справа в тому, що кальцій, щоб потрапити в обмін речовин, повинен надійти в організм у вигляді розчинної солі, а в шкаралупі він міститься у вигляді нерозчинного з'єднання", - зазначив лікар вищої категорії.

Євген Комаровський розповів про шкаралупу від яєць як джерело кальцію (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Якщо на те пішло, додав Комаровський, то можна розчинити отриманий порошок, подрібнивши ту саму яєчну шкаралупу, однак лимонною кислотою можна серйозно пошкодити слизову.

"Загалом, я не розумію, навіщо такі складності. Щоб бути оригінальними? Для того щоб дитина отримала так потрібний їй для росту і розвитку кальцій, є прекрасні препарати - доступні та дешеві", - сказав педіатр.

Йдеться про звичайний глюконат кальцію та карбонат кальцію.

"Коротше кажучи, є величезна кількість препаратів кальцію, корисних і ефективних", - резюмував Комаровський.