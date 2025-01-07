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Представлен "убийца" повербанков, который сможет зарядить ваш телефон за секунды

Вторник 07 января 2025 15:00
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Представлен "убийца" повербанков, который сможет зарядить ваш телефон за секунды Этот гаджет зарядит аккумулятор вашего телефона за считанные секунды (фото: The Verge)
Автор: Павел Колесник

Американский стартап Swippitt представил на выставке CES 2025 устройство для автоматической замены аккумулятора в смартфонах, получившее название Swippitt Hub.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.

Устройство напоминает небольшой тостер, в который нужно поместить смартфон, предварительно надев на него специальный чехол с выемкой сбоку. Когда телефон помещается в Swippitt Hub, он автоматически извлекает зарядный картридж и вставляет его в чехол, обеспечивая зарядку аккумулятора до 100 процентов за 30 секунд.

В результате пользователь получает телефон с дополнительным аккумулятором емкостью 5 000 мА/ч, что позволяет увеличить время работы устройства с 1 до 1,5-2 дней, без необходимости носить повербанк или заряжать его отдельно.

Представлен &quot;убийца&quot; повербанков, который сможет зарядить ваш телефон за секунды

Гаджет Swippitt Hub (фото: The Verge)

Swippitt Hub вмещает пять картриджей-аккумуляторов, что дает возможность неделю не заряжать сам телефон, а просто заменять картриджи в чехле. Зарядка происходит беспроводным способом, что делает устройство совместимым только с флагманскими смартфонами.

Swippitt стоит 450 долларов, а чехол для iPhone придется покупать отдельно за 120 долларов. Чехлы уже доступны для iPhone 14, 15 и 16, а в будущем появятся версии для Samsung.

Представлен &quot;убийца&quot; повербанков, который сможет зарядить ваш телефон за секунды

Чехол для телефона Link от Swippitt удерживает аккумулятор на месте во время использования и позволяет заменять его, поместив в картридж (фото: The Verge)

Основная сложность для компании - адаптация к ежегодным изменениям в дизайне смартфонов и их аккумуляторах. Например, с выходом iPhone 16 с новой кнопкой камеры чехол пришлось быстро переработать.

Первые поставки Swippitt начнутся в апреле, но выйти на полную мощность компания рассчитывает через несколько месяцев. Несмотря на высокую цену, в январе действуют скидки до 100 долларов, что делает устройство более доступным.

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