Хто представить Україну на Євробаченні 2022: букмекери назвали переможця Нацвідбору

До фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022, який пройде в італійському Турині, залишилося всього кілька днів, і букмекери вже поділилися прогнозом, розповівши про ставки на переможця і виділивши фаворита.
Дані, як оцінюють шанси українських виконавців - учасників Національного відбору, оприлюднені 9 лютого на сайті Євробачення.
Зараз за ставками лідирує Alina Pash, яка підготувала пісню "Тіні забутих предків". Артистка набрала найбільший результат 31% по шансах, і таким чином саме їй пророкують виграш на відборі, фінал якого відбудеться в суботу, 12 лютого.
Далі в рейтингу йде співачка ROXOLANA з треком "Girlzzzz" - у неї 23%.
Замикає трійку лідерів, на думку букмекерів, група Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" (14%).
Решта місць розподілилися таким чином:
Букмекери назвали переможця українського Нацвідбору на Євробачення 2022 (фото: скрін eurovisionworld.com)
Як повідомлялося раніше, нещодавно учасницю Нацвідбору Аліну Паш звинуватили в поїздці до Криму через російський кордон. Пізніше співачка назвала "заказухою" скандал з концертом на анексованому півострові.
Додамо також, перед цим Тимур Мірошниченко пояснив скандали навколо Нацвідбору на Євробачення 2022.