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Хто представить Україну на Євробаченні 2022: букмекери назвали переможця Нацвідбору

Автор: Володимир Костирін

До фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022, який пройде в італійському Турині, залишилося всього кілька днів, і букмекери вже поділилися прогнозом, розповівши про ставки на переможця і виділивши фаворита.

Дані, як оцінюють шанси українських виконавців - учасників Національного відбору, оприлюднені 9 лютого на сайті Євробачення.

Хто представлятиме Україну на Євробаченні 2022

Зараз за ставками лідирує Alina Pash, яка підготувала пісню "Тіні забутих предків". Артистка набрала найбільший результат 31% по шансах, і таким чином саме їй пророкують виграш на відборі, фінал якого відбудеться в суботу, 12 лютого.

Далі в рейтингу йде співачка ROXOLANA з треком "Girlzzzz" - у неї 23%.

Замикає трійку лідерів, на думку букмекерів, група Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" (14%).

Решта місць розподілилися таким чином:

  • Michael Soul з ліричною піснею "Demons" - 9%
  • Група CLOUDLESS із запальним треком "All Be Alright" - 7%
  • Прорив 2021-го року Wellboy з піснею "Nozzy Bossy" - 7%
  • Співак Barleben з піснею "Hear My Words" - 5%
  • Колектив Our Atlantic з піснею "Моя любов" - 5%

Букмекери назвали переможця українського Нацвідбору на Євробачення 2022 (фото: скрін eurovisionworld.com)

Як повідомлялося раніше, нещодавно учасницю Нацвідбору Аліну Паш звинуватили в поїздці до Криму через російський кордон. Пізніше співачка назвала "заказухою" скандал з концертом на анексованому півострові.

Додамо також, перед цим Тимур Мірошниченко пояснив скандали навколо Нацвідбору на Євробачення 2022.

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