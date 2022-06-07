Як запобігти утворенню раку шкіри влітку: основні способи захисту від сонця

Лікарі кажуть, що ультрафіолетове проміння не тільки викликає зморшки та пігментні плями, але й підвищує ризик раку шкіри та меланоми.

Що робити, щоб зменшити негативний вплив ультрафіолетового проміння:

Обирайте затінок . Влітку варто зменшити перебування під прямим сонячним промінням, особливо з 10:00 до 16:00;

. Влітку варто зменшити перебування під прямим сонячним промінням, особливо з 10:00 до 16:00; Захищайте шкіру одягом . Якщо ви змушені перебувати на сонці в період його високої активності, то намагайтесь одягатися так, щоб усі ділянки шкіри були закритими;

. Якщо ви змушені перебувати на сонці в період його високої активності, то намагайтесь одягатися так, щоб усі ділянки шкіри були закритими; Використовуйте сонцезахисні креми . Щоденне використання сонцезахисного засобу з SPF 15 і вище може знизити ризик розвитку плоскоклітинного раку на 40% і меланоми на 50%;

. Щоденне використання сонцезахисного засобу з SPF 15 і вище може знизити ризик розвитку плоскоклітинного раку на 40% і меланоми на 50%; Носіть головний убір . Найкраще для захисту підійде капелюх із щільної тканини;

. Найкраще для захисту підійде капелюх із щільної тканини; Використовуйте справжні протисонцеві окуляри. Ідеальні окуляри від сонця повинні блокувати від 99% променів UVA й UVB, а не просто затемнювати.

Щоб запобігти опікам і фотостарінню, захищатись від сонця потрібно всім. Та особливо обережними треба бути людям із деякими формами псоріазу та акне, гіперпігментацією, розацеа, а також із післяопераційними шрамами та великою кількістю невусів (родимок).

Ультрафіолетове випромінювання сприяє утворенню життєво важливих поживних речовини та вітаміну D (їх також можна отримати через їжу). Надмірне опромінення може становити ризик. Сонячні опіки, передчасне старіння та рак шкіри - все це ризик довготривалого перебування на сонці.

Важливо знати, що рак шкіри може розвинутися у людей будь-якого типу та кольору шкіри. Тому, захист від ультрафіолетового випромінювання є важливою відповідальністю не лише влітку, але й протягом року.

Коли такі промені проникають у шкіру, то вони викликають пошкодження клітин епідермісу (верхніх шарів шкіри), зневоднюють та порушують сполучну тканину, тому шкіра поступово втрачає еластичність.