Я запропонував президентові кілька варіантів: Данилюк пояснив, чому залишив РНБО

Олександр Данилюк (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Олександр Данилюк назвав причини своєї відставки

Олександр Данилюк, екс-секретар Ради національної безпеки і оборони України, пояснив, що послужило причиною його відставки. Про це він розповів у коментарі для видання "Гордон".

Олександр Данилюк зазначив, що піти з посади секретаря РНБО – це було усвідомлене і рішення, оскільки "деякі персонажі в уряді займаються підкилимними іграми".

"Відхід з посади секретаря РНБО – моя ініціатива. Це було свідоме рішення, засноване на тому, що відбувається і як зараз формується політика. Мені просто не цікаві підкилимні ігри, якими займаються деякі персонажі. Я запропонував президентові кілька варіантів, щоб виправити ситуацію, але до єдиної позиції ми не прийшли. Хоча стосунки у нас залишилися конструктивні. Не виключаю, що буду йому допомагати, консультувати. Все-таки я підтримував його з самого початку кампанії, тому бажаю йому успіху. Зараз буду визначатися, чим займатися далі. Надходять пропозиції, як правило, пов'язані з бізнесом. Правда, вони в основному з інших країн, а мені цікаво попрацювати в Україні. Думаю, це буде незалежна платформа. На даному етапі, мені здається, так буде правильно", - заявив Данилюк.

Олександр Данилюк (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Він неоднозначно висловився про людей, які прийшли зараз до влади і висловив надію на те, що президент Зеленський зробить висновки.

"Влада в Україні зараз дуже різношерста. У цій команді є різні люди, є ті, кого я підтримую, а є такі, кого не підтримую. Тому, коли говорять "влада", я їх поділяю. У всіх різний рівень досвіду. У багатьох, хто прийшов, не вистачає професіоналізму. Це системна проблема, яка несе ризик. Я сподіваюся, що будуть зроблені висновки і президент проведе коригування. Незважаючи на те, що його тягнуть в іншу сторону. Інакше будуть проблеми. Від його команди багато чого чекають. І якщо ці великі очікування не реалізуються, всі отримають серйозну психологічну травму. І не тільки. Час дуже цінний. Зараз важливий період – інші країни відвертаються від України, займаючись своїми проблемами", - додав екс-секретар РНБО.