Що треба подати на стіл 7 вересня: прикмети і заборони цього дня

Свято 7 вересня (колаж: РБК-Україна)

7 вересня у народі - день збору грибів і зустрічі з духами

7 вересня українці вшановують пам'ять апостола Тита, учня святого апостола Павла. У народі В цей день відзначають Тита Листопадника. Так, традиційно в цей день українці ходили по гриби в ліс і плели кошики. Що було заведено робити в цей день в народі, а що суворо заборонено – читайте нижче.

У християнському світі 7 вересня це також день повернення мощів апостола Варфоломія.

Традиції 7 вересня

Традиційним блюдом 7 вересня були пироги й грибні супи. По урожаю грибів вгадували погоду взимку. Якщо їх багато - холоди будуть довгі.

У наших предків існувала приказка, що "Святий Тит останній гриб ростить", тому 7 вересня вважалося "закриттям сезону".

За традицією, люди вставали дуже рано, щоб зібрати в лісі якомога більше грибів. При цьому вірили, що на Тита Листопадника в хащах можна зустріти міфічних істот, які уособлювали сили природи й духів лісу.

У народі вважали, що зустріч з деякими могла добре попсувати нерви - якщо Боровичка захочуть поводити маленьких дітей по лісі за крики й пустощі на "тихому полюванні". Якщо ж поводитися тихо і обережно, то Боровичка покажуть найкращі грибні місця і найлегший шлях додому.

Що можна робити в цей день

7 вересня вважали сприятливим днем для значних покупок і далеких поїздок. Господиням радять прибрати також в коморах. В цілому, день сприятливий для будь-яких підготовок і прибирання.

Що заборонено робити сьогодні

У цей день ні в якому разі не можна було займатися будівництвом - в іншому випадку підвищувалися ризики травмування, а сама споруда могла незабаром впасти. Також потрібно бути обережним з мукою – якщо її багато перетерти в цей день, можна закликати сувору й сніжну зиму. Сьогодні не рекомендується різати волосся – можете втратити сили й родючості.

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