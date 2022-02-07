Свято 7 лютого: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково
7 лютого 2022 року в церковному православному календарі вшановується пам'ять святителя Григорія Богослова. У народі цей день називають Григорія, Григор'єв день, Григорія Зимоуказателя, і він має особливі традиції та обряди.
Що можна і не можна робити в цей день, кого привітати з днем ангела - читайте нижче в матеріалі Styler.
Що можна і потрібно робити на Григорія
У цей день потрібно робити добрі справи, але при цьому не хизуватися ними. Чим більше благих справ, тим більше шансів на порятунок душі після смерті.
Також в народі вірили, що цей день хороший для одинаків. Вважалося, якщо 7 лютого помолитися, скоро знайдеш свою другу половинку.
Ще говорили, що в цей день все сказане збувається, тому намагалися ставитися до слів обережно.
Що не можна робити в цей день
- Ображатися і ображати інших.
- Стригти нігті і волосся.
- Плюватися, а також виходити з дому після заходу сонця.
- Обертатися, почувши своє ім'я.
- Хвалитися добрими справами.
- Робити масаж - ні собі, ні іншій людині.
Важливі прикмети на Григорія
- Йде сніг - наступна зима буде холодною.
- Який день до обіду, така буде перша половина наступної зими.
- Сильний снігопад - осінь буде ранньою.
- Розлити молоко - до радісних звісток.
- З дахів дзвенить крапель - буде мороз.
Іменини в цей день святкують:
Григорій, Олександр, Анатолій, Володимир, Віталій, Борис, Василь, Дмитро, Петро, Степан і Філіп.
Привітайте рідних і близьких з їх святом!
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