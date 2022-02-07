Свято 7 лютого: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково

7 лютого 2022 року в церковному православному календарі вшановується пам'ять святителя Григорія Богослова. У народі цей день називають Григорія, Григор'єв день, Григорія Зимоуказателя, і він має особливі традиції та обряди.

Що можна і не можна робити в цей день, кого привітати з днем ангела - читайте нижче в матеріалі Styler .

Що можна і потрібно робити на Григорія

У цей день потрібно робити добрі справи, але при цьому не хизуватися ними. Чим більше благих справ, тим більше шансів на порятунок душі після смерті.

Також в народі вірили, що цей день хороший для одинаків. Вважалося, якщо 7 лютого помолитися, скоро знайдеш свою другу половинку.

Ще говорили, що в цей день все сказане збувається, тому намагалися ставитися до слів обережно.

Що не можна робити в цей день

Ображатися і ображати інших.

Стригти нігті і волосся.

Плюватися, а також виходити з дому після заходу сонця.

Обертатися, почувши своє ім'я.

Хвалитися добрими справами.

Робити масаж - ні собі, ні іншій людині.

Важливі прикмети на Григорія

Йде сніг - наступна зима буде холодною.

Який день до обіду, така буде перша половина наступної зими.

Сильний снігопад - осінь буде ранньою.

Розлити молоко - до радісних звісток.

З дахів дзвенить крапель - буде мороз.

Іменини в цей день святкують:

Григорій, Олександр, Анатолій, Володимир, Віталій, Борис, Василь, Дмитро, Петро, Степан і Філіп.

Привітайте рідних і близьких з їх святом!