ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свято 7 лютого: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково

Новость на русском →
Понеділок 07 лютого 2022 06:00
Свято 7 лютого: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково Фото: яке свято 7 лютого (unsplash)
Автор: Світлана Мащенко

7 лютого 2022 року в церковному православному календарі вшановується пам'ять святителя Григорія Богослова. У народі цей день називають Григорія, Григор'єв день, Григорія Зимоуказателя, і він має особливі традиції та обряди.

Що можна і не можна робити в цей день, кого привітати з днем ангела - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що можна і потрібно робити на Григорія

У цей день потрібно робити добрі справи, але при цьому не хизуватися ними. Чим більше благих справ, тим більше шансів на порятунок душі після смерті.

Також в народі вірили, що цей день хороший для одинаків. Вважалося, якщо 7 лютого помолитися, скоро знайдеш свою другу половинку.

Ще говорили, що в цей день все сказане збувається, тому намагалися ставитися до слів обережно.

Що не можна робити в цей день

  • Ображатися і ображати інших.
  • Стригти нігті і волосся.
  • Плюватися, а також виходити з дому після заходу сонця.
  • Обертатися, почувши своє ім'я.
  • Хвалитися добрими справами.
  • Робити масаж - ні собі, ні іншій людині.

Важливі прикмети на Григорія

  • Йде сніг - наступна зима буде холодною.
  • Який день до обіду, така буде перша половина наступної зими.
  • Сильний снігопад - осінь буде ранньою.
  • Розлити молоко - до радісних звісток.
  • З дахів дзвенить крапель - буде мороз.

Іменини в цей день святкують:

Григорій, Олександр, Анатолій, Володимир, Віталій, Борис, Василь, Дмитро, Петро, Степан і Філіп.

Привітайте рідних і близьких з їх святом!

Раніше ми писали про всі свята лютого, пости та поминальні дні згідно з церковним календарем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2
Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2