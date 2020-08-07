Свято 7 серпня: що не можна робити, головні прикмети

У цей день дівчата молились святій Анні та просили її про гарну долю
Яке сьогодні свято. 7 серпня (25 липня за старим стилем) православні згадують про святу Анну, матір Богородиці.
Свята Анна є помічницею в сімейному житті і покровителькою всіх жінок. Особливо вона допомагає тим, кому не вдається завести дітей, тому до святої часто звертаються з молитвами безплідні жінки, благаючи її про дитину.
У народному календарі дата отримала назву Ганна Холодниця, зимовказівниця або Ганна Літня. Спостерігаючи за погодою, селяни відзначали, що з цього періоду, дні ставали коротшими і холоднішими. За народним повір'ями, перші заморозки – це витівки злого духа Хмизу, під владою якої перебували морози і вітру.
Наші предки на Ганну йшли копати ранню картоплю. Також люди вирушали в ліс за грибами, а ввечері було прийнято готувати грибні та овочеві страви.
День Ганни Літньої вважається сприятливим для укладення шлюбів, через те, що пари, що утворилися, 7 серпня, проживуть довге і щасливе подружнє життя.
Іменинники цього дня – Ганна (Ганна), Макар, Олімпіада.
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