Свято 7 серпня: що не можна робити, головні прикмети

Яке сьогодні свято. 7 серпня (25 липня за старим стилем) православні згадують про святу Анну, матір Богородиці.

Свята Анна є помічницею в сімейному житті і покровителькою всіх жінок. Особливо вона допомагає тим, кому не вдається завести дітей, тому до святої часто звертаються з молитвами безплідні жінки, благаючи її про дитину.

У народному календарі дата отримала назву Ганна Холодниця, зимовказівниця або Ганна Літня. Спостерігаючи за погодою, селяни відзначали, що з цього періоду, дні ставали коротшими і холоднішими. За народним повір'ями, перші заморозки – це витівки злого духа Хмизу, під владою якої перебували морози і вітру.

Наші предки на Ганну йшли копати ранню картоплю. Також люди вирушали в ліс за грибами, а ввечері було прийнято готувати грибні та овочеві страви.

День Ганни Літньої вважається сприятливим для укладення шлюбів, через те, що пари, що утворилися, 7 серпня, проживуть довге і щасливе подружнє життя.

Іменинники цього дня – Ганна (Ганна), Макар, Олімпіада.



Важливі прикмети цього дня

Світло і тепло 7 серпня – прикмета до того, що зима буде без великої кількості снігопадів, і навпаки.

Вранці холодно – зима теж буде холодною.

Який день 7 серпня до обіду, такою і буде зима в грудні.

Лелеки у зграї збираються – зима буде холодною і ранньою.

Прохолодне ранок – зима настане рано.

7 серпня різко збільшують свої мурашники – швидше за все, зима буде достатньо холодною.

Що не можна робити в цей день

У цей день категорично забороняється сваритися

Як ми раніше писали, фахівці назвали всі дати сильних магнітних бурь в серпні.