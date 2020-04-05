Свято 5 квітня: що сьогодні категорично заборонено робити, прикмети дня

5 квітня наші предки згадували Святого Никона
Яке сьогодні свято. 5 квітня 2020 року наші предки завжди шанували пам'ять Святого Никона. Преподобномученик Никон народився в Неаполі. Його батько був язичником, а мати - християнкою. Змужнівши, Никон залишався язичником. Як Никон став святим, а також які прикмети пов'язані з цим днем – читайте нижче.
Никон служив вояком і відрізнявся надзвичайною хоробрістю і силою. Одного разу Никон зі своїм загоном був оточений ворогами. У смертельній небезпеці він згадав християнські повчання матері та осяяв себе хресним знаменням, помолився Богу, обіцяючи в разі порятунку хреститися. Він уникнув неминучої смерті та, повернувшись додому, з благословення матері, відправився на пошуки священника, що було нелегкою справою в часи гонінь. На кораблі святий Никон дістався до острова Хіос, там зійшов на високу гору і 8 днів перебував у пості та молитві, просячи Господа допомогти йому. У сонному видінні святому Никону з'явився Ангел Божий, що вказав йому шлях.
Святий Никон подався на гору Ганос, де ховалося багато ченців, очолюваних Феодосієм, єпископом Кизичеським. Від єпископа святий Никон прийняв таїнство Хрещення й Ангельський образ Схимонах. Поселившись в печерному храмі, святий Никон був прикладом для всієї братії.
Також 5 квітня відзначають Міжнародний день супу, а також День геолога.
Нагадаємо, що раніше в Україні заборонили масові святкування Великодня.
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