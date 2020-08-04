Свято 4 серпня: що не можна робити, головні прикмети дня

Свято 4 серпня (колаж РБК-Україна)

В цей день було прийнято вмиватися росою, вона приносила красу

Яке сьогодні свято. 4 серпня 2020 року православна церква вшановує пам'ять християнської святої, послідовниці Ісуса Христа і Марії Магдалини. Вона народилася в місті Магдал. Прізвисько Магдалина вважається географічним. Ця християнська свята є найбільш таємничою і загадковою фігурою. Протягом церковної історії вона стала предметом багатьох міфів і теорій. Марія була присутня при розп'ятті Христа і біля порожнього гробу на ранок його Воскресіння.

Дівчата в цей день благали святу Магдалину подарувати їм неземну красу. Крім молитов використовували й інші способи. Вранці представниці прекрасної статі збирали в срібний посуд росу, якою потім вмивалися. Вважалося, що "срібна роса" додасть шкірі здоровий вигляд і гарний рум'янець.

Також до цього дня встигали різні ягоди, тому в народі цей день називали Марія-Ягодниця. Наші предки вирушали в ліс збирати малину, чорницю, ожину і з повними кошиками поверталися додому. Із зібраних ягід робили варення, джеми, варили компоти, а також в цей день було прийнято готувати ягідний пиріг.

Головні прикмети цього дня

Жаби на воді тримаються – до сухої погоди, а якщо разквакались або на суші сидять – до негоди.

Гроза у цей день передвіщає багатий урожай зернових культур.

Розкотистий грім – до граду.

Павуки сховалися – до дощу.

Якщо багато слимаків в городі, то найближчими днями погода сира буде.

Кури під час дощу по двору гуляють – до тепла.

Якщо з'явилися опеньки, грибів восени буде мало.

Туман на світанку – до сонячного дня.

Що не можна робити в цей день

В цей день не можна розповідати сон, який приснився.

В цей день не можна було працювати в полі - це вважалося поганою прикметою.

Як ми раніше писали, у Зеленського пояснили, як буде працювати закон про релігійні госпраздниках.