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Свято 4 серпня: що не можна робити, головні прикмети дня

Вівторок 04 серпня 2020 06:02
Свято 4 серпня: що не можна робити, головні прикмети дня
Свято 4 серпня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

В цей день було прийнято вмиватися росою, вона приносила красу

Яке сьогодні свято. 4 серпня 2020 року православна церква вшановує пам'ять християнської святої, послідовниці Ісуса Христа і Марії Магдалини. Вона народилася в місті Магдал. Прізвисько Магдалина вважається географічним. Ця християнська свята є найбільш таємничою і загадковою фігурою. Протягом церковної історії вона стала предметом багатьох міфів і теорій. Марія була присутня при розп'ятті Христа і біля порожнього гробу на ранок його Воскресіння.

Дівчата в цей день благали святу Магдалину подарувати їм неземну красу. Крім молитов використовували й інші способи. Вранці представниці прекрасної статі збирали в срібний посуд росу, якою потім вмивалися. Вважалося, що "срібна роса" додасть шкірі здоровий вигляд і гарний рум'янець.

Також до цього дня встигали різні ягоди, тому в народі цей день називали Марія-Ягодниця. Наші предки вирушали в ліс збирати малину, чорницю, ожину і з повними кошиками поверталися додому. Із зібраних ягід робили варення, джеми, варили компоти, а також в цей день було прийнято готувати ягідний пиріг.

Головні прикмети цього дня

  • Жаби на воді тримаються – до сухої погоди, а якщо разквакались або на суші сидять – до негоди.
  • Гроза у цей день передвіщає багатий урожай зернових культур.
  • Розкотистий грім – до граду.
  • Павуки сховалися – до дощу.
  • Якщо багато слимаків в городі, то найближчими днями погода сира буде.
  • Кури під час дощу по двору гуляють – до тепла.
  • Якщо з'явилися опеньки, грибів восени буде мало.
  • Туман на світанку – до сонячного дня.

Що не можна робити в цей день

  • В цей день не можна розповідати сон, який приснився.
  • В цей день не можна було працювати в полі - це вважалося поганою прикметою.

Як ми раніше писали, у Зеленського пояснили, як буде працювати закон про релігійні госпраздниках.

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