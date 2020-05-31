Свято 31 травня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Яке сьогодні свято. 31 травня 2020 року православна церква вшановує сім ранньохристиянських мучениць, які постраждали на початку IV століття під час великого гоніння при імператорі Діоклетіані.

Житіє мучениць Текуси, Фаїни, Клавдії, Матрони, Іулії, Олександри і Євфрасії наводиться у складі житія мученика Федота, якому Текуса доводилася тіткою.

Згідно житію, дівчата проживали в Анкарі. Правитель міста Феоткен заарештував їх в числі інших християн і піддав мукам, які не похитнули віри. Після того, як мучениці відмовилися брати участь в обряді обмивання ідолів, він наказав їх втопити в озері.

Тіла дів були взяті місцевими християнами і поховані біля церкви святих патріархів Авраама, Ісаака і Якова. В пам'ять семи святих дів старообрядцями на річці Керженець був заснований скіт "Сім дів".

31 травня - прикмети дня

Хмара дощова шумить - чекайте граду та вітру.

Під час заходу сонце стало блідим - буде дощ.

Листя дуба повністю розпустилися - чекайте доброго врожаю.

Зозуля довго і без зупинки кує - прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватись теплими днями.

Дуб розпустив листя раніше ясеня - літо буде засушливим.

31 травня - заборони дня

Не рекомендується починати щось нове, звільнятися з роботи або переходити на нову.

Не можна лагодити взуття та одяг.

Заборонено здійснювати покупки.

Також 31 травня не варто відмовляти бездомним у допомозі і кривдити тварин.

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