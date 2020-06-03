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День Олени: що не можна робити сьогодні, головні приметі

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В цей день жінки з ім'ям Олена святкують День ангела

Яке сьогодні свято. 3 червня 2020 року православна церква згадує святителя рівноапостольного царя Костянтина і рівноапостольних царицю Олену. Костянтин Великий (285-337) був сином Констанція Хлора і святої цариці Олени (ок. 250-330).

Дівчата в цей день не заплітали коси, щоб вони були довші, а ввечері збиралися разом у трьох доріг і проводили спеціальний обряд, щоб догодити святій покровительці дня. Дівчата плели і тріпали уявний льон, ніби намагаючись вибити з нього срібне насіння, сучили кужіль. Вони вірили, що свята Олена побачить старання і подбає про долю дівчат. Святу Олену наші предки вважали покровителькою льону.

Головні прикмети цього дня:

  • Зозуля закувала, зацвіла горобина і на дубі майже всі бруньки, що розкрилися – пора льон сіяти.
  • Якщо в день Олени негода, то й осінь буде непогожа.
  • Добре цвіте горобина – буде урожай льону.
  • Зозуля кує – на гарну погоду.
  • Якщо на святу Олену дощ з градом, то на Прокла (3 грудня-сніг з крупою.
  • Вночі на небі маленьких зірок не видно – до дощу.
  • Зірки мерехтять – до негоди.
  • З'явилися мухомори – скоро підуть білі гриби.
  • Якщо сироїжки пішли раніше боровиків, грибів цього року майже не буде.
  • Місяць у колах – до похмурої погоди.
  • Задуха при сході сонця – вірна ознака того, що погода зіпсується.

Що не можна робити в цей день

  • Категорично не можна сваритися і лаятися.
  • Не можна розповідати свій сон.
  • Не можна брехати.

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Автор: Людмила Жукова

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