День Олени: що не можна робити сьогодні, головні приметі

В цей день жінки з ім'ям Олена святкують День ангела
Яке сьогодні свято. 3 червня 2020 року православна церква згадує святителя рівноапостольного царя Костянтина і рівноапостольних царицю Олену. Костянтин Великий (285-337) був сином Констанція Хлора і святої цариці Олени (ок. 250-330).
Дівчата в цей день не заплітали коси, щоб вони були довші, а ввечері збиралися разом у трьох доріг і проводили спеціальний обряд, щоб догодити святій покровительці дня. Дівчата плели і тріпали уявний льон, ніби намагаючись вибити з нього срібне насіння, сучили кужіль. Вони вірили, що свята Олена побачить старання і подбає про долю дівчат. Святу Олену наші предки вважали покровителькою льону.
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Автор: Людмила Жукова