Свято 29 жовтня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

29 жовтня всі православні християни вшановують пам'ять мученика Лонгина Сотника
Яке сьогодні свято. 29 жовтня всі православні християни вшановують пам'ять мученика Лонгина Сотника, який народився в Каппадокії. Він разом зі своїми воїнами був приставлений служити при розп'ятті Христа. Лонгин був свідком справжніх чудес при Хресті Господнім (затемнення сонця, землетрус, розпалі камені, повсталі з відкритих трун мерці). Він увірував у Господа саме після того, як своїми очима побачив чудеса.
Мученик Лонгин встромив спис у ребра розп'ятого Месії і, коли кров Господа потрапила йому в очі, він прозрів. До цього моменту він був сліпий і ніщо не допомагало йому вилікуватися. У наших предків Лонгин Сотник цілителем вважався очних хвороб.
Також раніше Лонгін вважався цілителем від хвороб, пов'язаних з очима, але він ще допомагав боротися з нечистою силою. Наші пращури вірили, що якщо він стоїть біля воріт, будинку нечисті духи не страшні.
В цей день діставали з шаф теплі речі, які виносили на холод і мороз, щоб на них падало добре і цілюще сонячне світло.
У народі говорили, що "сонячне світло хоч і недовге, а в цей день нам дорого", або "сонячне світло морозцем прихвачене, добре і цілюще".